Maakuntavero esillä VU:n paneelissa – ”hankala asia”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri ja vasemmistoliiton puheenjohtaja korostavat kokonaisveroasteen ratkaisevan.

SuomiAreenassa keskusteltiin keskiviikkona Eduskuntavaalit 2019 – Jytky vai jämähdys? -paneelissa, jonka Verkkouutiset järjesti.

Esillä olivat soten kolme tärkeää osaa – alueiden määrä (18), valinnanvapaus ja maakuntavero. Soten toimeenpano jää seuraavalle hallitukselle.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolaisen (kok.) mukaan verojen lisääminen on hankala asia.

Virolaiselta kysyttiin, vastustaako kokoomus maakuntaveron säätämistä. Tähän hän vastasi muistuttamalla kokonaisveroasteen merkityksestä.

– Kokonaisveroaste on se, mikä ratkaisee, Anne-Mari Virolainen totesi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen (kesk.) kannattaa maakuntaveroa.

– Voi olla, että on järkevää mennä niin kuin nyt menemme, hallitusti. Mutta tahtotila on maakuntaveron suuntaan, koska se lisää alueiden itsehallintoa.

Myös vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kannattaa maakuntaveroa.

– Me kannatamme maakuntaveroa. Tämä keskustelu maakuntaverosta on ollut hieman hassua. Olen Anne-Mari Virolaisen kanssa samaa mieltä siitä, että kokonaisveroaste on ratkaiseva tekijä, ei verolajien määrä.

– Jos verrataan tätä kunnallishallintoon, niin kuntapäättäjillä on kaksi keskeistä vastuuta suhteessa kuntalaisiin – mahdollisimman laadukas ja hyvin toimiva palvelutuotanto mahdollisimman kohtuullisella verorasituksella.

Jos maakunnissa ei ole omaa verotusoikeutta eli heillä on ainoastaan tämä toinen kannustin, niin niille muodostuu Anderssonin mukaan kannustin käyttää kokonaisuudessaan se raha, jonka valtio heille myöntää.

– Maakuntaverossa on sitä puoltavia tekijöitä, jotka liittyvät itsehallintoon, mutta myös järkevään taloudenpitoon.

Perussuomalaisten Laura Huhtasaari kannattaa maakuntaveroa ja uskoo, että se toteutetaan.

– Eihän maakunnissa ole oikein järkeä ilman maakuntaveroa. Jos me haluamme, että se maakunta toteuttaa sille asetettua tehtävää, niin se vero tarvitaan.