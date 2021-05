”Maakuntavero leikkaisi yhä suuremman osan palkasta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajien mukaan hallituksen on syytä luopua veron valmistelusta.

Kokoomuksen kansanedustajat Anna-Kaisa Ikonen sekä Matias Marttinen pitävät hallituksen puheita maakuntaveron käyttöönottamisesta vastuuttomina. Sote-uudistukseen kytkeytyvän maakuntaveron käyttöönottamisesta on syntynyt julkista kiistaa myös hallituspuolueiden kesken.

– Vihreiden mukaan hallitus on jo päättänyt maakuntaveron käyttöönottamisesta ja keskusta runnoo koronan varjossa sote-uudistusta sen lukuisista puutteista huolimatta. On täysin kestämätöntä, että maakuntaverokomitean murskaavasta analyysista huolimatta tätä työn verotusta kasvattavaa ja palveluiden yhdenvertaisuutta heikentävää verotasoa edelleen suunnitellaan. Missä on hallituksen tiedolla johtaminen, Ikonen kysyy.

Ikonen ja Marttinen olivat maakuntaveron käyttöönottoa selvittäneen parlamentaarisen komitean jäseniä ja he pitävät siinä esitettyä kritiikkiä yksiselitteisenä. Maakuntavero leikkaisi kokoomusedustajien mukaan yhä suuremman osan suomalaisten palkasta.

– Komitea torjui selvin sanoin maakuntaveron hyvinvointialueiden rahoituksessa. On veronmaksajien kannalta väärin, jos maakuntaverolla mahdollistetaan holtiton rahankäyttö ja hallintobyrokratian paisuminen entisestään. Maakuntavero johtaa työn verotuksen kiristymiseen, kun Suomen tavoitteena pitää olla päinvastoin sen keventäminen, Marttinen sanoo.

Kokoomusedustajat ihmettelevät, mikä virka parlamentaarisella selvitystyöllä lopulta oli, sillä hallitus vaikuttaa päättäneen maakuntaveron käyttöönottamisesta laajasta kritiikistä huolimatta.

– On käsittämätöntä, että monipuolisesti ja asiantuntevasti maakuntaveroa käsitelleen ja sen käyttöönottamisen torjuneen komitean johtopäätökset sivuutetaan täysin. Onko kyse ideologiasta vai miksi hallitus haluaa heikentää palveluiden yhdenvertaisuutta ja kasvattaa jo entisestään kireää työn verotusta? Komiteakin toteaa, että kireä työn verotus on suurin ongelma verojärjestelmässämme.

Ikosen ja Marttisen mukaan hallituksen on syytä luopua maakuntaveron valmistelusta.

– Suomi ei kasva uusilla verotuksen tasoilla, eikä sote-uudistuksen valtavia puutteita voida korjata sillä, että otamme jatkuvasti enemmän tavallisten palkansaajien taskuista.