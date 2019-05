Maakuntajohtaja: Turha uskotella, että koko Suomi pidetään asuttuna

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kari Häkämiehen mukaan asenne muuttoliikkeeseen tulee muuttaa täysin.

– Osataanko tilastot lukea rehellisesti, vai uskottelevatko päättäjät itselleen edelleen, että koko Suomi voidaan pitää asuttuna ja ihmiset palveluiden piirissä, vaikka niin ei oikeastaan ole ollut enää pitkään aikaan, kysyy Varsinais-Suomen maakuntajohtaja Kari Häkämies Turun Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan.

Häkämies viittaa koko maata koskevaan väestöennusteen, jonka on laatinut aluepoliittinen konsulttitoimisto MDI.

– Tulos on dramaattinen. Ennätysalhainen syntyvyys yhdistettynä voimakkaaseen muuttoliikkeeseen muokkaa jo lähivuosien Suomea voimakkaasti ja paljon nopeammin kuin Tilastokeskus vuonna 2015 ennusti, hän toteaa.

– Suomessa tulee olemaan kolme kasvukeskusta ja maakuntaa: pääkaupunkiseutu/ Uusimaa, Turku/ Varsinais-Suomi ja Tampere/Pirkanmaa. Kohtuullisen hyvä näkymä on myös Oulussa, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Vaasassa. Kaikkein pahiten väkiluku vähenee Kainuussa ja Etelä-Savossa ja myöskin Satakuntaa koskeva ennuste on heikko.

Häkämiehen mukaan Suomi muuttuu väistämättä ja kiihtyvään tahtiin rakenteellisesti muun Euroopan kaltaiseksi.

– Asenne muuttoliikkeeseen tulee muuttaa täysin. Edelleen kuulee puheenvuoroja, joissa liikkuminen työn perässä nähdään mörkönä. Jos tulevaisuuden Suomi kuvittelee ratkaisevansa vanhustenhuoltoon liittyvät kysymykset edes kohtuullisesti, ihmisten tulee asua selvästi nykyistä lähempänä toisiaan, maakuntajohtaja kirjoittaa.

Hänen mukaansa uuden aluepolitiikan yhdeksi tukipilariksi pitäisi nostaa vaikuttavuus ja yhdenvertaisuus.

– Paraikaa käydään hallitusneuvotteluja, joissa yhtenä asiana käsitellään rakennerahastoja, EU-rahaa. Tähän saakka Suomi on jakanut ohjelmakauden reilun puolentoista miljardin potin hyvin keskeisesti Itä- ja Pohjois-Suomeen. Asukasta kohden Lappi on saanut 106 kertaa enemmän rahaa asukasta kohden kuin Uusimaa. Varsinais-Suomen saanto on ollut melkein yhtä onneton kuin Uudenmaan.

Häkämies muistuttaa, että myös kasvukolmiossa Helsinki-Turku-Tampere on ongelmia esimerkiksi työttömyyden kanssa.

– Aluekehityksen suunta on jo pitkään ollut sama, mutta poliittiseen päätöksentekoon se ei ole juurikaan vaikuttanut. Tulevassa hallitusohjelmassa uudistamiseen on oiva mahdollisuus. Joulupukkiin uskominen aluepolitiikassa kannattaa lopettaa ja perustaa keinovalikoima tosiasioille.