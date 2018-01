Maakunnille vuokrattavat kuntien tilat on kartoitettu

Maakuntien on tarkoitus vuokrata kunnilta yli 6 600 toimitilaa.

Maakuntien tilakeskus on kartoittanut kunnilta maakuntien käyttöön vuokrattavien tilojen määrän, kunnon ja teknisen arvon. Tietoja käytetään tilojen tulevan vuokratason määrittämiseen.

Maakuntien käyttöön vuokrataan vuonna 2020 kunnilta yli 6 600 toimitilaa, joiden kokonaispinta-ala on noin 6 miljoonaa neliömetriä. Maakunnat ottavat silloin hoitaakseen kuntien nykyisin hoitamia tehtäviä, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen, ja vuokraavat käyttöönsä niihin liittyvät tilat.

– Meillä on nyt rekisterissä 295 kunnan toimittamat tiedot – tämä on ensimmäinen kerta, kun Suomessa on käytössä näin kattava tietopankki kuntien tiloista. Tilojen kirjo on aivan laidasta laitaan: joukossa on upouusia sote-keskuksia ja valitettavasti myös erittäin heikkokuntoisia tiloja. Vanhimmat rakennukset ovat 1700-luvulta, mutta valtaosa kuntien tiloista on rakennettu 1970- ja 80-luvuilla – eli nekin ovat jo neljä vuosikymmentä vanhoja, ellei niitä ole peruskorjattu, Maakuntien tilakeskus Oy:n asiakkuusjohtaja Mikko Hollmén kertoo.

Maakuntien tilakeskus määrittää datan ja valtioneuvoston asetuksen perusteella ensimmäisen näkemyksen vuokrattavien tilojen vuokratasosta vappuun mennessä.

muodostavat noin kaksi kolmasosaa kaikista maakuntien tulevista tiloista. Lisäksi maakuntien omistukseen siirtyvät nykyisten sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien tilat, joita on yhteensä noin 3,5 miljoonaa neliömetriä, sekä ELY-keskusten tilat.