Maailmassa yli viisi miljoonaa koronavirustartuntaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kuolonuhrien määrä maailmanlaajuisesti on 328 172.

Ainakin yli viiden miljoonan ihmisen tiedetään sairastuneen koronaviruksen aiheuttamaan covid-19 -tautiin maailmanlaajuisesti, ilmenee John Hopkinsin yliopiston tuoreista luvuista.

Kuolonuhrien määrä maailmassa on 328 172.

CNN:n julkaisemien lukujen mukaan eniten koronavirustartuntoja on todettu Yhdysvalloissa, jossa on todettu yli 1,5 miljoonaa tartuntaa. Seuraavaksi eniten tartuntoja maailmalla on Venäjällä (308 705 tartuntaa), Brasiliassa (291 579 tartuntaa), Isossa-Britanniassa (249 619 tartuntaa) ja Espanjassa (232 555 tartuntaa).

Suomessa on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) keskiviikkona julkaistujen tietojen mukaan raportoitu 6 443 koronavirustartuntaa ja 304 koronavirukseen liittyvää kuolintapausta.