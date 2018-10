Maailmanluokan viiniä sopuhintaan – tässä sellainen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sherry on kirjoittajan mukaan unohdettu huippujuoma.

Missä tavallinen kuluttaja pääsisi nauttimaan maailmanluokan viineistä ajautumatta vararikkoon? Vastaus löytyy Euroopan reunalta Andaluzian maakunnasta Jerez de la Fronteran kaupungista. Sieltä tulevat Palomino rypäleestä tehdyt sherryt, ehkä viimeiset huippuviinit, joiden hinnat eivät ole karanneet pilviin.

Suomalaisille sherry luon mielikuvan brittiläisestä tunkkaisesta herraskodista, jossa puolihöperöt lordit litkivät sherryä lasikarahveista. Se on sääli, sillä viileä kuiva sherry on yksi elämän suurista pienistä iloista, mieluusti aperitiivina nautittuna.

Moderni ”aito” sherry on aina kuivaa. Alkon kalleimmat port- ja madeiraviinit maksavat useita satoja euroja, sen sijaan sen hyllyiltä ei löydy yhtään yli 20 euron sherryä. Sherryn pohjana on solera, sarja eri ikäisiä tynnyreitä, joiden sekoitteesta sherry syntyy. Koska sherry on sekoiteviini, siltä puuttuu snobiarvo, joka liitetään vuosikertoihin. Tämä taas näkyy hinnoissa.

Winston Churchill sanoi aikoinaan, että samppanjan tulee olla kuivaa, kylmää ja jonkun toisen maksamaa. Kun mieli tekee juoda parasta viiniä mitä rahalla saa, sherry on vaihtoehto, joka sopii niillekin, joiden on itse maksettava lystinsä.

