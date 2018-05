Maailmankaikkeuden nälkäisin musta aukko löydettiin, ahmii tähtiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

12 miljardin valovuoden päästä löydettiin 20 miljardia kertaa auringon kokoinen musta aukko.

Australialaiset tähtitieteilijät kertovat löytäneensä maailmankaikkeuden ”nälkäisimmän” mustan aukon, joka on kooltaan 20 miljardia kertaa aurinkoa suurempi. The New Tork Times uutisoi australialaistutkijoiden ryhmän tekemistä tuloksista.

Tutkijoiden mukaan löydetty musta aukko syö kahdessa päivässä sisuksiinsa yhden tähden verran.

Musta aukko kasvaa Australian kansallisen yliopiston tutkimusryhmän johtaja Christian Wolfin mukaan nopeaan. Tutkijoiden on vaikea havainnoida galaksia, jossa musta aukko sijaitsee, koska musta aukko on 10 000 kertaa galaksia kirkkaampi ja peittää sen vuoksi näkyvyyttä.

Löydetty musta aukko sijaitsee 12 miljardin valovuoden päässä. Jos vastaava musta aukko olisi oman galaksimme Linnunradan keskellä, elämä maapallolla olisi mahdotonta.

Mustassa aukossa painovoima on niin voimakas, että mikään ei pysty pakenemaan sen alueelta. Siksi myös niiden tutkiminen on vaikeaa.