Maailman tökeröimmät trollit – täältä he tulevat

Venäjän presidentti Vladimir Putinin ”arkkivihollisena” tunnettu sijoittaja ja Magnitski-lakeja kampanjoiva Bill Browder kertoo twitterissä kohtaamastaan verkkohäirinnästä.

Hänen mukaansa eri valtionjohtajien arvostelu saa liikkeelle hyvin erilaisia kommentoijia.

– On mielenkiintoista nähdä, millaista trollausta saan vastaani, kun arvostelen eri maiden diktaattoreita. Täytyy sanoa, että saudiarabialaiset trollit ovat ehkä kaikista tökeröimpiä ja kömpelöimpiä, Bill Browder sanoo.

– Vähän kuin käyttäisi luusahaa Twitter-trollaukseen, Browder lisää viitaten toimittaja Jamal Khashoggin julmaan murhaan Saudi-Arabian Istanbulin konsulaatissa.

Bill Browder oli aiemmin arvostellut Britannian hallituksen päätöstä osallistua Davos in the Desert -investointifoorumiin Saudi-Arabiassa.

– Sen sijaan, että Britannia lähettää ministerin Saudi-Arabian ”luusahafoorumiin”, heidän pitäisi soveltaa Magnitski-pakotteita [kruununprinssi Muhammad bin Salmaniin] ja niihin 17 saudiin, jotka murhasivat ja teurastivat Jamal Khashoggin. Saudi-Arabian pahoille teoille ei ole tekosyitä, Browder kirjoitti.

Julkaisu kirvoitti välittömästi raivokkaita reaktioita muun muassa MohammedQ7R-nimimerkiltä.

– Kuka v***u olet? Et ole mitään verrattuna Saudi Arabiaan, typerys. Teidän brittien olisi syytä keskittyä Brexitiin eikä muiden maiden asioihin! Luuletko oikeasti, että ketään kiinnostaa surkea Magnitsky-oikeutesi. Ole kunnioittava tyyppi, kun kyseessä on hänen kuninkaallinen korkeutensa, kruununprinssi Mohammed, twitter-käyttäjä toteaa.

It’s interesting to see the kind of trolling pushback I get when I call out different country’s dictators. I have to say the Saudi trolls are some of the least sophisticated and clumsy of all. Kind of like the bone saw of Twitter trolling https://t.co/SGSAfV2YHZ

— Bill Browder (@Billbrowder) October 28, 2019