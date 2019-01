Maailman suurin pakettiautomaatti Helsingissä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maailman suurin pakettiautomaatti avattiin maanantaina Helsingin Elielinaukiolla sijaitsevassa Postitalon myymälässä.

Pääpostin pakettiautomaatissa on lokerikkoseinää yhteensä yli 40 metriä ja yhteensä 412 lokeroa.

– Tietojemme mukaan kyseessä on maailman suurin pakettiautomaatti, Postin palvelupisteverkoston johtaja Lasse Huttunen sanoo.

Posti on tehnyt viime aikoina ennätyksiä verkkokaupassa, sillä joulukuussa ylitettiin historian suurin viikoittainen pakettivolyymi. Tuolloin Postin kautta kulki yli 1,3 miljoonaa pakettia.

Postin mukaan kova kasvutahti on seurausta monesta asiasta. Huttusen mukaan ensinnäkin siitä, että verkkokauppa kasvaa voimakkaasti. Toisaalta ennätykseen vaikuttaa se, että suomalaiset pitävät pakettiautomaateista ja ohjaavat niihin mielellään lähetyksiään. Suomessa pakettiautomaatit ovat suositumpia toimituspaikkoja kuin muualla Euroopassa.

– Postin automaattiverkosto on yksi Euroopan suurimmista. Verkostossamme on jo tuhat automaattia ja tarkoituksenamme on kasvattaa automaattien määrä tänä vuonna 1 500 kappaleeseen. Automaattien kautta kulkeneiden lähetysten määrä kasvoi viime vuonna noin 22 prosenttia ja uskomme kasvun jatkuvan, Huttunen kertoo tiedotteessaan.