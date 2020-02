Maailman suurin matkustajakone laskeutuu videolla poikittain Dennis-myrskyssä

Eurooppaa riepotteleva Dennis-myrsky on paikoin vaikeuttanut lentokenttien toimintaa. Lontoon Heathrow’n lentokentällä kuvatulla videolla (alla) näkyy, kuinka vaikeaksi kovat sivutuulet voivat tehdä suurenkin koneen laskeutumisen.

Videolla laskeutuva Etihad-lentoyhtiön Airbus A380-kone kamppailee tuulenpuuskia vastaan. Kone lähestyy kiitorataa lähes poikittain vastoin tuulta, mutta pääsee alas onnistuneesti. Asiasta tässä uutisoiva Sky News kiittelee pilottien ammattitaitoa. A380 on maailman suurin matkustajakone.

Heathrow’n kentällä peruttiin myrskyn takia kymmeniä lentoja. Lentokentällä mitattiin yli 22 metriä sekunnissa puhaltaneita tuulenpuuskia.

Unbelievable control during landing of A380 at #Heathrow Airport with heavy crosswind yesterday 🙏✈️

Video by 📹 (speedbirdtv) on IG. pic.twitter.com/EytvVHuS0x

— Aviationdaily✈️الطيران يوميآ (@Aviationdailyy) February 17, 2020