Taivaan huvijahti – maailman suurin yksityiskone myynnissä

Miltä kuulostaisi lomamatka omalla yksityiskoneella, josta löytyy tilavia ja viihtyisiä sviittejä, kokoustiloja, lounge-tyylisiä oleskelutiloja ja jopa oma sairaala? Nyt siihen tarjoutuu mahdollisuus, sillä maailman suurin ja kallein yksityiskone on ilmestynyt nettiin myyntiin. Asiasta kertoo The Drive.

Kyseessä on Qatarin kuninkaallista perhettä kuljettanut Boeing 747-8i -yksityislentokone.

Luksuslentokoneen hintapyyntöä ei ole julkistettu. Osviittaa hinnasta antaa kuitenkin se, että uutena kone maksaa varustelutasosta riippuen noin 325 miljoonaa euroa.

Kalliilla maulla sisustettua ja huippuvarusteltua lentokonetta kuvaillaan ”huvijahdiksi taivaalla”. Koneeseen mahtuu 76 matkustajaa sekä 18 henkilön suuruinen miehistö.

Myynti-ilmoitus ja runsaasti kuvia koneesta löytyy tästä.

The Qatari Royal Flight 747-8I Jumbo Jet Is Up For Sale. Our new #socialmedia mobile command center @dez_blanchfield @kevin_jackson? #aviation #avgeek https://t.co/0JT8qsze6c pic.twitter.com/yj9ZnbbNJE

— Evan Kirstel (@evankirstel) August 19, 2018