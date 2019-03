Maailman suurimmat vaalit alkavat Intiassa

Vahvimmat ehdokkaat ovat jälleen pääministeri Narinda Mori ja kongressin puheenjohtaja Rahul Gandhi.

Intia on julkistanut päivät valtiollisille vaaleilleen. Lähes 900 miljoonan ihmisen odotetaan täyttävän äänestyslipukkeita lähes miljoonalla äänetyskopilla huhtikuusta alkaen. 15 miljoonaa äänestäjistä on Intian johtavan vaalivirkailijan Sunil Aroran mukaan 18-19-vuotiaita, kertoo Al Jazeera.

Tänä sunnuntaina New Delhissä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa Arora paljasti Intian seitsemän-vaiheisen äänestyksen päivämäärät. Intiassa äänestetään huhtikuun 11., 23., 29. ja toukokuun 6., 12. ja 19. päivä. Ääntenlasku tapahtuu toukokuun 23. päivä.

Arora kertoi, että äänestyskopeilla tullaan käyttämään VVPAT-järjestelmää, jonka on tarkoitus estää äänestyspetoksia. VVPAT-järjestelmä on yhdistetty äänestyskoppiin ja sen tehtävänä on tulostaa pieni paperi, joka sisältää äänestetyn ehdokkaan symbolin, nimen ja järjestysnumeron. Tuloste on hetken aikaa äänestäjälle näkymätön, ja sitä voidaan myöhemmin käyttää äänten tarkastamiseen.

Äänestäjillä on valittavanaan 543 ehdokasta, jotka valitaan Intian parlamentin alahuoneeseen, Lok Sabhaan. Tämän lisäksi Anglo-Intian yhteisölle on varattu kaksi paikkaa. Yhteisön jäsenten juuret ovat kolonialistisen aikakauden Euroopassa, jolloin jotkin eurooppalaiset menivät naimisiin intialaisten kanssa. Nämä kaksi ehdokasta asettaa ehdolle Intian presidentti.

Intian pääministerin Narinda Modi ja oppositiopuolueita johtava kongressin puheenjohtaja Rahul Gandhi ovat kaksi vaalien vahvinta kilpailijaa jo toistamiseen.

Modin johtama oikeistopuolue Bharatiya Janata Party (BJP) voitti vuoden 2014 valtiollisissa vaaleissa 282 paikkaa, mikä antoi sille parlamentissa yksinkertaisen enemmistön. Intian oppositio on aiemmin kritisoinut Modin johtamaa hallitusta, koska se ei ole onnistunut tarjoamaan työpaikkoja nuorille, eikä täyttänyt lupauksiaan nopeasta taloudellisesta kehityksestä.

Modilla ja hänen puolueellaan on Intiassa vahva asema. Se perustuu hänen henkilökohtaiseen suosioonsa etenkin maan hinduväestön keskuudessa, sekä uusiutuneeseen vihamielisyyteen ydinaseistetun kilpailijan, Pakistanin, kanssa.

Mielipidekyselyt ovat kuitenkin osoittaneet, että BJP:n kannatus on laskenut työpaikkoja ja taloutta koskevien lupausten epäonnistumisten takia.

BJP:n toisen mahdollisen vaalivoiton on pelätty korostavan intialaisen hinduväestön ennakkoluuloja Intian muslimiväestöä kohtaan. BJP:n toinen vaalivoitto tarkottaisi myös puolueen hegemonista kontrollia kaikkiin valtion instituutioihin, myös mediaan.