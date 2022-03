Maailman suurimmat konsulttiyhtiöt jättävät Venäjän

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Deloitte, Ernst & Young, KPMG ja PricewaterhouseCoopers lopettavat toimintansa maassa.

Deloitte ilmoitti jo maanantaina lopettavansa toimintansa Venäjällä ja Valko-Venäjällä.

– Tiedämme, että tämä on oikea päätös, mutta sillä on vaikutusta Deloitten 3 000 ammattilaiseen, jotka ovat Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Tuemme kaikkia työtovereita, joihin tämä muutos vaikuttaa, ja teemme kaikkemme auttaaksemme heitä tänä äärimmäisen vaikeana aikana, yhtiö totesi CNN:n mukaan.

Ernst & Young kertoi myös poistavansa Venäjän virallisesta maailmanlaajuisesta verkostostaan, mutta sallivansa sen ”jatkaa yhteistyötä asiakkaiden kanssa itsenäisenä tilintarkastus- ja konsulttiyritysryhmänä”. Ernst & Youngilla on Venäjällä 47 00 työntekijää.

Konsultti- ja tilitoimisto KPMG International sanoi, että sen ”Venäjän ja Valko-Venäjän haarat jättävät KPMG-verkoston”.

– KPMG:llä on yli 4500 henkilöä Venäjällä ja Valko-Venäjällä, ja työsuhteemme lopettaminen heidän kanssaan, joista monet ovat olleet osa KPMG:tä vuosikymmeniä, on uskomattoman vaikeaa. Se on seurausta Venäjän hallituksen toimista. Olemme päämäärätietoinen ja arvovetoinen organisaatio, joka uskoo tekevänsä oikein, yhtiö sanoi.

PricewaterhouseCoopers suunnittelee myös irtautumista Venäjän liiketoiminnastaan.

– Venäjän hallituksen Ukrainaan tekemän hyökkäyksen seurauksena olemme päättäneet, että PwC:llä ei näissä olosuhteissa pitäisi olla jäsenyritystä Venäjällä ja sen seurauksena PwC Russia jättää verkoston, konsulttiyhtiö sanoi lausunnossaan.

– Pääpainopisteemme PwC:ssä on edelleen tehdä kaikkemme auttaaksemme ukrainalaisia kollegoitamme ja tukeaksemme humanitaarisia toimia.

– Olemme myös sitoutuneet työskentelemään kollegojemme kanssa PwC Russiassa toteuttaaksemme hallitun siirtymän liiketoiminnalle ja keskittyen 3 700 PwC Russia -kollegamme hyvinvointiin, PwC sanoo.

Accenture ilmoitti viime viikolla lopettaa liiketoimintansa Venäjällä, koska yhtiö ”seisoo Ukrainan kansan rinnalla”. Lausunnossaan Accenture kiitti ”lähes 2300 kollegaansa Venäjällä heidän omistautumisestaan ja palvelustaan Accenturelle vuosien aikana”.