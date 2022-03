Tämän valtavan superjahdin omistaja on Vladimir Putin – Aleksei Navalnyi löysi todisteet

Venäläisen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin korruptionvastainen FPK-järjestö kertoo paljastaneensa, että Venäjän presidentti Vladimir Putin omistaa Italian Toscanan Marina di Carraran satamassa olevan 140-metrisen Šeherazade-luksusjahdin.

Kyseessä on maailman suurin jahti, jonka omistaja ei ole tiedossa.Venäjän presidenttiä on epäilty aiemminkin sen omistajaksi, mutta asiasta ei ole ollut todisteita.

Navalnyin järjestö kertoo nyt, että heille vuodettu aluksen miehistölistaus todistaa jahdin kuulumisen presidentille. He perustavat väitteensä siihen, että aluksen 23-henkisestä miehistöstä suuri osa työskentelee Venäjän valtiollisen turvallisuuspalvelu FSO:lle, joka vastaa Putinin turvallisuudesta ja arkisten asioiden hoitamisesta.

– Onnistuimme hyvin yksinkertaisella haulla julkisista tiedoista tunnistamaan ainakin kymmenen FSO-upseeria, jotka on listattu Šeherazade miehistön jäseniksi. He ovat Venäjän valtion työntekijöitä, sotilaita, jotka matkustavat säännöllisesti ryhmänä Italiaan työskentelemään salaperäiselle jahdille, kertoo Twitterissä FBK-säätiön tutkimusjohtaja Maria Pevtshik.

Järjestö on julkaissut twiiteissään ja Youtubessa julkaistulla videolla lukuisia todisteita väitteidensä tueksi. He kertovat myös jutelleensa miehistön jäsenten kanssa ja saaneensa vahvistuksen, että jahti todellakin kuuluu presidentille.

Jutun alta löytyvällä videolla luksusjahdin kerrotaan maksavan 700 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Kuusikerroksisessa aluksessa on muun muassa kaksi helikopterikenttää, uima-allas ja kylpylä, kauneissalonki ja isojen oleskelutilojen lisäksi loistokas ”kuninkaallinen kabinetti”. Huvijahdilla kerrotaan olevan myös suomalainen sauna.

Have a look at this wonderful yacht called Scheherezade. It’s been talked about for a while. The rumour is it belongs to Vladimir Putin. But there is not much proof, only talks. And that's why it hasn’t been arrested yet. It just sits there in the port of Carrara (🇮🇹). pic.twitter.com/1vnYDREc0Z

— Maria Pevchikh (@pevchikh) March 21, 2022