Maailman rokotetuimpaan maahan koronapiikki

Itä-Afrikan Seychellien koronarokotukset ovat prosentuaalisesti pisimmällä koko maailmassa – jo 63 prosenttia väestöstä on täysin rokotettuja. Maassa on kuitenkin kesän aikana havaittu uusi koronapiikki, uutisoi BBC.

Seychellien terveysministeriö totesi 10. toukokuuta, noin kolmanneksen maassa sairastuvista olevan täysin rokotettuja. Maa on käyttänyt kolmen eri valmistajan rokotteita – kiinalaisen Sinopharmin, Oxford-AstraZenecan sekä venäläisen Sputnik V:n rokotteita. Epäselvää on, minkä rokotteen hiljattain tartunnan saaneet ovat ottaneet.

Tapaus on herättänyt kyseenalaistusta rokotteiden tehoavuudesta Etelä-Afrikan varianttia vastaan. Etelä-Afrikassa tehty tutkimus on osoittanut, että ainakin AstraZenecan rokotteiden teho kyseistä varianttia vastaan on heikompi verrattuna taudin muihin mutaatioihin.

Seychellien terveyskomissaari uskoo, että tapausten lisääntyminen johtuu lisääntyneestä taloudellisesta toiminnasta. Muun muassa maan ravintolat ovat olleet auki maaliskuusta lähtien. Myös koulut toimivat lähiopetuksessa.

Seychellien elinkeino on vahvasti riippuvainen matkailusta. Vuonna 2019 ulkomaalaisia ​​kävijöitä oli lähes 400 000. Heti huhtikuussa 2021 maan rajojen auettua Seychelleille saapui yli 14 000 matkailijaa. Maan hallitus on kuitenkin hylännyt ehdotukset, joiden mukaan tämä olisi voinut johtaa kesän koronapiikkiin.