”Maailman puhtain tehdas ei riitä – lähtekää muualle”

Elinkeinoministeri pitää oikeuden päätöstä Kuopion biotuotetehtaasta valitettavana.

Kansanedustaja Janne Sankelo (kok.) kysyi eduskunnan kyselytunnilla korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä, ettei se anna Kuopioon suunnitellulle biotuotetehtaalle ympäristölupaa.

– Tämä päätös on hämmentävä, ja sillä on kansantaloudellista merkitystä. Se vie pohjaa pois Suomesta houkuttelevana investointimaana ja vesittää talouden kuntoonsaattamista. Uutinen on huono myös suomalaisille metsänomistajille, Janne Sankelo sanoi.

Hänen mukaansa aluehallintoviraston tehtaalle jo myöntämä lupa oli ehdoiltaan tiukka.

– Se ei kuitenkaan riittänyt, vaan korkein hallinto-oikeus hylkäsi ympäristöluvan Kallaveden ekologiseen tilaan vedoten. Vaikka suunnitellaan maailman puhtainta tehdasta, se ei riitä. Päätöksen viesti on suomalaiselle teollisuudelle tyly: lähtekää muualle.

Sankelon mielestä vesipuitedirektiivi uhkaa romuttaa koko Euroopan taloudellista pohjaa. Hän kysyi elinkeinoministeri Mika Lintilältä (kesk.), onko Kuopion hankkeen eteen enää mitään tehtävissä.

– Uskaltaako kukaan enää suunnitella Suomeen suuria teollisia investointeja?

Elinkeinoministeri Mika Lintilä vastasi, että oikeuslaitos on kertonut oman kantansa tilanteeseen korkeimman hallinto-oikeuden äänellä.

– Poliitikot älkööt tulko sitä päätöstä muuttamaan omilla toimillaan. Voi tietysti keskustella siitä, mutta en itse lähde kyseenalaistamaan missään nimessä korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä, Mika Lintilä sanoi.

Elinkeinoministerinä Lintilä totesi pitävänsä asiaa valitettavana.

– Olisi ollut kyseessä iso investointi, työllistävä investointi, mutta toisaalta ei pidä nyt lähteä yleistämään tätä päätöstä.

– Nyt oli kyseessä tämä yksittäinen päätös, mutta ymmärrän hyvin sen, että tämä tulee ulkomaisia investoijia varmasti mietityttämään, mikä on Suomessa suhtautuminen.

Miljardi-investointi @finnpulp kaatuu KHOn äänestykseen. Kovin ovat päättäjämme hiljaisia, ei juurikaan kommentteja kuulu. Jos vaikka vertaa viime viikkojen mediakohuihin tai @SitraFund 100 miljoonan siirtoon valtion taskusta toiseen. — Timo Jaatinen (@Jaatiti) December 19, 2019

Kyllä päättäjien pitäisi tästä herätä pohtimaan miten Suomeen saataisiin oikeita yksityisiä investointeja. Paljon on investointihaluttomuutta ja halukkaillekin käy näin. Poistot raksuttavat mutta pitäisi myös investoida. — Timo Jaatinen (@Jaatiti) December 19, 2019