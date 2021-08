Maailman pohjoisin saari löydettiin vahingossa – tältä siellä näyttää

Grönlannin rannikolla sijaitsevaa Oodaaqin saarta tutkimaan lähteneet tutkijat löysivät vahingossa uuden saaren, joka on maailman pohjoisin. Asiasta uutisoi BBC.

1 800 neliömetrin kokoinen pikkusaari sijaitsee 800 metriä pohjoiseen aiemmin tunnetusta pohjoisimmasta saaresta. Erhe selvisi, kun tutkijat analysoivat matkan jälkeen sijaintitietojaan tanskalaisten viranomaisten ja toisten tutkijoiden kanssa.

– Meitä oli kuusi ihmistä pienessä helikopterissa ja kun löysimme sijainnin, jossa Oodaaqin piti sijaita, emme löytäneet sitä. Sitten aloimme vain etsiä saarta, kunnes löysimme pienen, kasvittoman kasan mutaa ja hiekkaa merijään keskeltä, tutkijaryhmän jäsen Morten Rasch kertoo BBC:lle.

Tutkijat tahtovat nimetä saaren Qeqertaq Avannerleqiksi, mikä tarkoittaa grönlannin kielellä sanatarkasti ”pohjoisinta saarta”.

