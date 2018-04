ISIS:n kosto tappaa nyt: Kymmeniä tuhansia ansapommeja

Piilotettujen pommien räjähdyksissä kuolleet ja loukkaantuneet ovat sodan vähemmän esillä olevia uhreja.

Syyrian sotaraunioissa piilee terroristiryhmä ISISin jäljiltä kuolettavia vaaroja, jotka ovat koituneet monien kotiinsa palanneiden kohtaloksi. Koillis-Syyriassa arvioidaan olevan jihadistijärjestön jäljiltä kymmeniä tuhansia piilotettuja pommeja ja miinoja.

ISIS on onnistuttu karkottamaan alueelta, mutta ansapommien on ollut tarkoitus aiheuttaa tuhoja sen jälkeen, kun varsinaiset sotatoimet ovat jo päättyneet. Kammottavassa tavoitteessa on onnistuttu: uhreiksi on joutunut muun muassa leikkiviä lapsia.

ISIS on asettanut pommeja ja maamiinoja pelloille, teille, portaiden alle sekä kotitaloustavaroihin, kuten jääkaappeihin ja teepannuihin.

Mirror kertoo perheestä, jonka viisi lasta loukkaantuivat pommin räjähdettyä katolla, jossa lapset olivat leikkimässä.

Paikallisen sairaalan hoitajat eivät osanneet hoitaa lasten saamia vakavia vammoja, joten isä vei lapset neljän tunnin ajomatkan päähän hyväntekeväisyysvaroilla ylläpidettyyn sairaalaan.

”Meillä oli ennen hyvät lääkärit, mutta he ovat kaikki paenneet sotaa”, isä kertoo.

Yhden lapsista molemmat jalat jouduttiin amputoimaan polvista alaspäin. Yksi lapsi menetti toisen jalkansa.

Muilla lapsilla hoidettiin sirpaleista johtuneita vammoja.

Maailman huomio Syyrian sodassa on viime aikoina keskittynyt presidentti Bashar al-Assadin johtamiin kemikaalisin asein tehtyihin iskuihin, jotka ovat vaatineet siviiliuhreja. ISISin ansapommien vuoksi loukkaantuneet ja kuolleet siviilit ovat olleet vähemmän esillä.

Isän mukaan sairaala oli täynnä ihmisiä, joiden jalkoja oli amputoitu.

”Pyydän, tehkää jotakin, että miinat poistettaisiin. Meidän täytyy pelastaa lapsemme.”

Lääkärit ilman rajoja -järjestö on pyytänyt välitöntä kansainvälistä apua ISISn ansapommien uhreille.

Lastenlääkäri Roberta Petruccin mukaan syyrialaislapsia ei saa unohtaa.

”Maailman pitää kuulla, mitä täällä tapahtuu. Miinojen uhrit, vaikka he selviäisivätkin, joutuvat elämään vammojensa kanssa koko loppuelämänsä”, Petrucci sanoo.

”Tässä osassa Syyriaa ei ole enää sotaa, mutta lapset tarvitsevat apuamme enemmän kuin koskaan.”