Maailman mahtavimmat esineet, ainutlaatuisessa dokumentissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Britannian kruununjalokivistä löytyy myös suomalaisille lautapelistä tuttu Afrikan tähti.

Kuningatar Elisabet II oli edellisen kerran tekemisissä St. Edwardin kruunun kanssa 1953, kun hänet kruunattiin sillä Britannian kuningattareksi.

BBC:n ja kruununjalokiviä hallinnoivan Royal Collection Trustin ihastuttavassa dokumentissa kruununjalokivistä kuningatar kohtaa kruunun uudelleen – lähes 65 vuotta myöhemmin.

Harvinainen Kruunajaiset-huippudokumentti ja kuningattaren haastattelu, jossa hän ja muut muistelevat kruunajaisia, on nyt saatu kokonaan Youtubeen. Dokumentti näkyy alla ylimpänä videona. Sille laitettu otsikko on virheellinen – Elisabet II:n titteli ei ole Englannin kuningatar.

St. Edwardin kruunu on kirjaimellisesti mittaamattoman arvokas. Se on kokonaan kultaa ja siinä on 444 eri jalokiveä.

Britannian ja Elisabet II:nkin tunnuksissa näkyviä kruunuja on kaksi. St. Edward’s on suurempi ja varsinainen kruunajaiskruunu. Hieman pienempi on Imperial State Crown, jota kuningatar kantaa esimerkiksi parlamentin avajaisissa.

Ainoat kruunuja käsittelemään oikeutetut ovat hallitsija, Canterburyn arkkipiispa ja kruununjalokivien hoitaja. Ohjelmassa BBC:n haastattelija ei edes kuvittele koskevansa kruunuja, jotka käyvät hänenkin edessään pöydällä. Kuningatar Elisabet II sen sijaan koputtelee ja pyörittelee niitä välillä käsissään kuin kakkua.

Hallitsijan tunnuksiin kuuluu myös muun muassa kristillistä maailmaa symboloiva orb-pallo, ”valtakunnanomena”. Valtaa symboloivassa valtikassa taas on isoin pala maailman aikanaan suurimmasta timantista Cullinanista – Afrikan tähdestä. Toiseksi suurin osa Cullinanista on St. Edwardin kruunun jalokivien suuressa joukossa. Muista jättitimantin osista on tehty muun muassa kuningattaren koruja.

Cullinan-timantteja kuuluisampi ja arvokkaampi timantti maailmassa on ainoastaan Koh-i-Noor. Myös se kuuluu kruununjalokiviin ja oli käytössä muun muassa kuningataräidin hautajaisissa 2002.

St. Edwardin kruunulla on yli tuhannen vuoden historia. Nimensä se sai Edvard Marttyyrilta (962-978/979), joka nousi kuninkaaksi 13-vuotiaana ja murhattiin 16-vuotiaana. Alkuperäisellä kruunulla, jota pidettiin pyhäinjäännöksenä, tiedetään kruunatun 1200-luvulta asti.

Kuningatar muistelee BBC:n ohjelmassa, ettei hän voinut viisikiloisen St. Edwardin kruunun kanssa juuri liikuttaa päätään tai ”se olisi murtanut niskan”. Ennen lähtöään kruunajaiskirkosta paraatiin hän vaihtoikin Imperial State Crowniin.

– Kruunuissa on tiettyjä huonoja puolia, mutta muuten ne ovat aika tärkeitä esineitä. Olen nähnyt yhdet kruunajaiset (kuningattaren isän) ja ollut toisissa vastaanottavana osapuolena. Se on aika ainutlaatuista, kuningatar toteaa ohjelmassa hymyillen.