Klassikkoelokuvaan varoitus rasistisista asenteista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Blazing Saddles -komedian aluksi videopalvelussa luennoidaan ’yhteiskunnallisesta taustasta’.

Videopalvelu HBO Max on lisännyt rasismivaroituksen ohjaaja Mel Brooksin vuoden 1974 lännenelokuvaparodiaan Blazing Saddles (Villiä hurjempi länsi). Elokuvaa on pidetty monissa arvioissa yhtenä maailman parhaista komedioista kautta aikojen.

Katsojalle näytetään elokuvan alussa Chicagon yliopiston professori Jacqueline Stewartin vetämä osio, jossa avataan filmin sosiaalista ja yhteiskunnallista kontekstia.

– Tämä elokuva on avoin ja rohkea parodia perinteisistä lännenelokuvista. Se on vieläkin yhtä provokatiivinen kuin ensi-iltanaan vuonna 1974, Stewart sanoo New York Postin mukaan.

Alkuosiossa kerrotaan, että etnisyyttä käsittelevässä komediassa esiintyy runsaasti ”rasistista kieltä ja asenteita”.

– Nämä asenteet näkyvät hahmoissa, jotka kuvataan ahdasmielisiksi ja tietämättömiksi kiihkoilijoiksi. Kaksi päähenkilöä edustavat elokuvan todellista ja paljon valistuneempaa näkökulmaa, professori selostaa.

HBO Max poisti kesäkuussa Tuulen viemää -klassikkoelokuvan tilapäisesti valikoimastaan Black Lives Matter -mielenosoitusten myötä. Yhtiön mukaan elokuva sisälsi ”etnisiä ja rodullisia ennakkoluuloja”.

Tuulen viemää palautettiin kolme viikkoa myöhemmin palveluun vastaavalla ennakko-osiolla varustettuna.