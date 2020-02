Maailman hauskin 404 – laita heidän nettiosoitteensa väärin

Kun sivua ei löydy, Financial Times vitsailee kysyneensä syytä ekonomisteilta.

Http 404 on netin inhotuin ilmoitus. Se on tuttu not found -teksti, joka ilmestyy eri sivustoilta, kun niille tarjottavassa osoitteessa on jokin virhe.

Sivustot rukkaavat itse omaa 404-ilmoitustaan. Financial Times -julkaisu pitää 404-sivullaan hauskaa oikein kunnolla. Financial Timesin 404-ilmoitukseen pääsee vaikkapa klikkaamalla tästä aukeavaa virheellistä linkkiä.

FT:n virhesivun teksti kuuluu karkeasti suomennettuna seuraavasti:

Sorry …Miksei tätä sivua löydy?

Kysyimme eräiltä johtavilta ekonomisteilta.

Stagflaatio

Sivujen hinnat nousivat dramaattisesti, kun taas sivujen tuotantoprosentti hidastui.

Yleinen taloustiede

Sille ei ollut markkinoita.

Likviditeettiloukut

Injektoimme vähän ylimääräistä rahaa teknologiatiimiin, mutta kiinnostusta oli vähän tai ei ollenkaan, joten he vain pitivät sitä yllä, emmekä siis edistäneet sivujen taloutta.

Pareto-tehottomuus

On toinen sivu joka tekee kaikista parempia tekemättä kenestäkään huonompia.

Tarjonta ja kysyntä

Kysyntä kasvoi ja ilmeni pulaa.

Klassinen taloustiede

Sellaista sivua ei ole. Emme aio puuttua asiaan.

Keynesilainen taloustiede

Tämän sivun kokonaiskysyntä ei välttämättä ole yhtä suuri kuin verkkosivuston tuotantokapasiteetti.

Malthusilaisuus

Kontrolloimattomana eksponentiaalinen sivun kasvu ylitti pikselitarjonnan. Tuli katastrofi, ja nyt väestö on alhaisemmalla, kestävämmällä tasolla.

Uusmalthusilaisuus

Välttääksemme kontrolloimatonta eksponentiaalista sivun kasvua, joka ylittää pikselitarjonnan ja johtaa väistämättömään katastrofiin, estämme tämän sivun suunnittelun.

Marxilaisuus

Tämän sivun latauksen epäonnistuminen on seurausta kapitalistisen tuotantotavan luontaisista ristiriitaisuuksista.

Laissez faire -kapitalismi

Tiedämme, että tätä sivua tarvitaan, mutta emme voi pakottaa ketään tekemään sitä.

Monetarismi

Hallitus on rajoittanut liikkeessä olevien sivujen määrää.

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi

Jos olisit maksanut tarpeeksi sivusta, se olisi ilmestynyt.

Moraalinen vaara

Tämän sivun näyttäminen rohkaisisi sinua vain haluamaan lisää sivuja

Yhteismaan ongelma

Kaikki halusivat nähdä tämän sivun, mutta kukaan ei halunnut ylläpitää sitä.

Peliteoria

Kun et katso tätä sivua autat kaikkia muita saamaan parempia sivuja.

Merkantilismi

Sivua isännöi ulkomainen verkkopalvelin ja siksi se on kielletty oman ohjelmistomme ylivallan varmistamiseksi.

Valumaefekti

Sisällön kustantajien korkeat verot estävät heitä palkkaamasta henkilöä, joka olisi kirjoittanut tämän sivun.

Keinottelukupla

Sivua ei koskaan ollut olemassa ja se oli pohjimmiltaan mahdoton, mutta kaikki ostivat sitä hulluuttaan ja nyt kaikki päättyy kyyneliin.

Sosialismi

Jos saisit haluamasi sivun, saattaisit saada paremman sivun kuin joku muu, mikä olisi epäreilua. Tällä tavalla ainakin kaikki saavat saman.

Käyttäytymistaloustiede

Psykologisten tekijöiden vaikutus sai sinut toimimaan tavalla, jota ei odoteta puhtaasti rationaaliselta toimijalta.

Teoria toiseksi parhaasta

Paras lopputulos oli saavuttamattomissa, joten olet saapunut tänne sen sijaan.