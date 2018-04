Maailmalla suitsutetaan Suomea: Ainoa poikkeus Euroopassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomi on ainoa EU-maa, jossa asunnottomuus ei ole kasvussa.

– Samalla kun asunnottomuus on kasvanut räjähdysmäisesti Britanniassa – nousua 134 prosenttia vuodesta 2010 – on se pudonnut Suomessa 35 prosentilla samassa ajassa. Suomen hallitus aikoo hankkiutua siitä täysin eroon tulevina vuosina, Harry Quilter-Pinner kirjoittaa The Guardianissa.

SCT-avustusjärjestön strateginen johtaja ja IPPR-ajatushautomon tutkija Quilter-Pinner matkusti hiljattain Suomeen perehtymään asiaan. Hän kehuu suomalaista ratkaisua asunnottomuuteen.

– Heidän ratkaisunsa on naurettavan yksinkertainen ja ilmiselvä. Annetaan asunnottomille ihmisille asunnot.

Quilter-Pinnerin mukaan toimintatapa eroaa Britannian mallista, jossa asunnon saa ikään kuin palkkioksi esimerkiksi mielenterveys- tai addiktiohoitoihin osallistumisesta.

Guardianin kehut eivät ole ainoita laatuaan. Suomalaista ratkaisua asunnottomuuteen on suitsutettu viime aikoina ympäri maailmaa.

Euronewsin mukaan Suomi onkin ainoa EU-maa, jossa kodittomuus ei ole kasvussa. Uutisessa kerrotaan, että asunnottomuutta käsitellään Suomessa asuntopoliittisena ongelmana, joka on ratkaistu järjestämällä edullisia ja tuettuja asuntoja asunnottomille.

Asiasta tässä uutisoiva amerikkalainen Christian Science Monitor puolestaan toteaa, että Eurooppaa vaivaa suoranainen ”asunnottomuuden vitsaus”. Suomea kuvataan ainoaksi poikkeukseksi trendiin.

– Tilastojen mukaan asunnottomien määrä Suomessa on pudonnut 30 vuoden takaisesta 18 000 asunnottoman huipusta noin 7 000:ään. Jälkimmäinen luku sisältää noin 5 000 ihmistä, jotka asuvat tilapäisesti ystävien tai sukulaisten luona. Ongelma on siis käytännössä ratkaistu, amerikkalaislehti suitsuttaa.