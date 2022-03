”Maailma näkee, että Venäjän armeija on vastuussa sotarikoksista”

Ukrainan presidentin mukaan jokainen hyökkääjien toimi ajaa maailman uusiin sanktioihin.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi CNN:n mukaan videopuheessa varhain tiistaina, että maailma näkee, mitä Venäjä tekee Ukrainan kaupungeissa ja sen armeija on vastuussa sotarikoksista.

– Venäjän armeijan vastuu sotarikoksista on väistämätöntä. Vastuu Ukrainan kaupungeissa tapahtuneesta tahallisesta humanitaarisesta katastrofista on väistämätöntä.

Hän sanoi, että ”Venäjän on vastattava evakuointikäytävien häiriintymisestä ja toimistaan Mariupolissa. Kharkovassa. Tšernihivissä. Sumyssa. Okhtyrkassa. Hostomelissa. Irpinissa. Kaikissa kaupungeissamme”.

Hän totesi, että humanitaarinen saattue, joka olisi tuonut kipeästi kaivattua apua piiritettyyn Mariupoliin, estettiin.

– Saattueemme, jossa on sata tonnia Mariupolille tarpeellisinta, on edelleen Berdjanskissa. Jo kolme päivää. Mutta yritämme. Teemme kaikkemme, jotta mariupolilaiset saavat ruokaa, vettä ja lääkkeitä, Zelenskyi sanoi.

Presidentti totesi, että Ukraina valmistelee kumppaneiden kanssa uusia pakotteita, joita sovelletaan Venäjää vastaan.

– Jokainen, joka on vastuussa sodasta. Jokainen, joka on vastuussa demokratian tuhoamisesta. Jokainen, joka on vastuussa ihmisten vastaisesta sorrosta. Jokainen saa vastauksen. Maailman vastaus. Ja tämä on vasta alkua, hän sanoi.

– Jokainen hyökkääjien aggressiivinen toiminta vain ajaa maailman uusiin sanktioihin, Zelenskyi jatkoi.

Presidentti totesi, että neuvottelut Venäjän kanssa jatkuvat, kun neljäs neuvottelukierros päättyi maanantaina.

Ukrainan neuvottelija Mykhailo Podoliak sanoi maanantaina Twitterissä, että neuvotteluissa oli ”tekninen tauko”, mutta ne jatkavat tänään tiistaina.