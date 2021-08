Maahanmuuttovirasto: Siirtolaisia voi pyrkiä Valko-Venäjältä Suomeenkin

Viranomaisen mukaan tämän reitin turvapaikanhakijat hakeutuvat kuitenkin pääosin Keski-Eurooppaan.

Latvian, Liettuan ja Puolan Valko-Venäjän vastaisten rajojen vaikea siirtolaistilanne ei ole maahanmuuttoviraston mukaan näkynyt Suomessa juuri lainkaan. Tilannetta kuitenkin seurataan ja viranomainen pitää mahdollisena, että Valko-Venäjältä tulevia pyrkii myös Suomeen.

Tämän kesän aikana tätä reittiä on tullut Suomeen maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtaja Antti Lehtisen mukaan kuitenkin vain yksi turvapaikanhakija.

– Suurimmalla osalla Valko-Venäjän kautta tulleista turvapaikanhakijoista varsinainen kohdemaa on ollut Keski-Euroopassa. On myös mahdollista, että myös Suomeen pyrkii tulemaan jonkin verran turvapaikanhakijoita tuota kautta, Lehtinen arvioi Verkkouutisille sähköpostitse.

Latviaan, Liettuaan ja Puolaan on tullut tämän vuoden aikana Valko-Venäjältä yhteensä tuhansia siirtolaisia. Muun muassa Irakista, Afganistanista ja eri Afrikan maista tulevien siirtolaisten virta on keskittynyt Liettuaan ja sitä pidetään yleisesti Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenkan hallinnon järjestämänä hybridioperaationa.

Siirtolaistilanne on kiristänyt tunnelmaa rajoilla. Latvia, Liettua ja Puola ovat ryhtyneet koviin toimiin. Rajoille on tuotu lisää joukkoja ja pystytetty aitoja. Tulijoita on myös alettu käännyttää suoraan maastorajoilta. Valkovenäläisiä rajavartijoita on taas puolestaan kuvattu kuljettamassa väkeä rajoille. Siirtolaisjoukkoja on myös jäänyt jumiin taivasalle maiden välisille raja-alueille, kun valkovenäläiset eivät ole päästäneet rajalta käännytettyjä takaisin maahan.

Myös eskalaation riskeistä on varoiteltu etenkin Baltian maissa. Latvian viranomaisten mukaan Valko-Venäjä on lähettänyt maiden rajalle tunnuksettomia joukkoja ja raskaasti aseistettuja sotilaita. Valkovenäläisten sotilaiden on kerrottu jakavan ääneen ampumasektoreita rajalla ja valitsevan, kuka ”poistaa” kenetkin Latvian puolelta.

Maahanmuuttoviraston Antti Lehtisen mukaan Baltian ja Puolan tilannetta seurataan meillä tiiviisti paitsi Suomessa viranomaisten välillä, myös Euroopan tasolla Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin ja EU:n turvapaikkavirasto EASO:n kautta.

– Lisäksi Rajavartiolaitos on lähettänyt jo aiemmin partioita tukemaan Liettuan ja Latvian Frontex-operaatioita, ja Migri lähettää EASO:n Liettuan operaation tueksi muutaman virkamiehen, hän selvittää.

