Maahanmuutto repii puolueiden välejä Ruotsissa

Maltillisen kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien yritys päästä neuvottelusopuun on kaatunut merkittäviin näkemyseroihin.

Ruotsissa yritykset päästä päätöksiin maahanmuuttopolitiikasta repivät puolueiden välejä. Puolueet ovat yrittäneet saada maahanmuuttopolitiikan suuntaviivoista neuvottelutuloksen, joka saisi valtiopäivillä enemmistön tuen.

Heinäkuussa maltillisen kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien neuvottelut ajautuivat kuitenkin umpikujaan.

− On vaikeaa nähdä, miten poliittinen enemmistö saataisiin aikaan, kun aiheesta ollaan niin erimielisiä, sanoo SVT:lle maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson.

− Meillä oli erilaiset tavoitteet. Meillä oli päämääränä uusi politiikka, joka vähentäisi maahanmuuttoa Ruotsiin. Meillä on kotouttamisongelmia, joita näemme joka päivä. Emme voi jatkaa kuten tähän asti, Kristersson lisäsi.

Hänen mukaansa sosiaalidemokraatit haluavat lisätä maahanmuuttoa.

Sosiaalidemokraattien oikeus- ja siirtolaisuusministeri Morgan Johanssonin mukaan puolueiden välinen ratkaisu ”oli jo lähellä”.

− Ongelma oli, että moderaatit eivät yksinkertaisesti halua olla samaa mieltä. Neuvottelu heidän kanssaan on kuin neuvottelisi saippuan kanssa, Morgan Johansson sanoi SVT:lle.

− Me haluamme tehdä hyvää politiikkaa, emme sosiaalidemokraattien politiikkaa. Tärkein tavoitteemme on vähentää maahanmuuttoa Ruotsiin. Sanoimme, että pohjoismainen taso on Ruotsille kohtuullinen. Sosiaalidemokraattien taso on eurooppalainen taso, Ulf Kristersson vastasi kritiikkiin.

Maahanmuuttovaliokunnan tavoitteena on ollut laaja poliittinen sopimus maahanmuuttopolitiikan linjauksista. Viime viikolla valiokunnan yli vuoden kestänyt työ päättyi, sillä se ei pystynyt sopimaan ehdotuksesta, joka olisi saanut valtiopäivien enemmistön taakseen.