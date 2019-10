Maahanmuuttajat testiin: Mitä mieltä naisten tasa-arvosta?

Kanadassa sijaitseva Quebecin provinssi ottaa vuodenvaihteen jälkeen käyttöön maahanmuuttajien arvoja selvittävän kokeen.

Aluejohtaja François Legault’n mukaan provinssiin haluavien on opittava ”demokraattiset arvot ja Quebecin arvot” päästäkseen eteenpäin pysyvään oleskelulupaan tähtäävässä prosessissa.

Uutta koetta sovelletaan vain aluehallinnon vastuulla oleviin työperäisiin maahanmuuttajiin ja heidän perheenjäseniinsä. Alaikäiset ja lääketieteellisistä syistä poikkeusluvan saaneet jätetään uuden järjestelmän ulkopuolelle.

Muutos ei koske turvapaikanhakijoita ja perheenyhdistämisiä, sillä näitä koskevat käytännöt ovat kiinni Kanadan kansallisesta lainsäädännöstä.

Rakenteeltaan Kanadan kansalaisuuskoetta muistuttavassa testissä vastataan 20 kysymykseen, jotka arvotaan 200 kysymyksen joukosta. Hakijan on saatava näistä vähintään 75 prosenttia oikein.

Coalition Avenir Québec -puolueen mukaan uusi käytäntö lähettää maahanmuuttoa harkitseville ja erityisesti uskonnollisille ääriajattelijoille selkeän viestin.

– Mielestäni on tärkeää, että Quebeciin haluava tietää esimerkiksi sen, että naiset ovat täällä tasa-arvoisessa asemassa miesten kanssa, François Legault sanoi CBC Newsin mukaan.

Provinssin uusi sekularismia painottava laki kieltää tietyiltä julkisten alojen työntekijöiltä uskonnollisten symbolien käytön vaatetuksessa.

– Jos aiot hakeutua työelämässä johtotehtäviin, sinulla ei ole oikeutta pitää esillä uskonnollisia symboleja. Mielestäni on tärkeää, että ihmiset ymmärtävät juuri sen yhteiskunnan arvot, jossa he haluavat elää, Legault jatkoi.

Quebec on nostanut maahanmuuttoa koskevan vuositavoitteensa 40 000 henkilöstä 43 000 henkilöön vuodelle 2020. Provinssin elinkeinoelämän etujärjestöt ovat vaatineet luvun voimakkaampaa korottamista monien alojen työvoimapulan vuoksi.

Premier François Legault says immigrants must accept Quebec's values if they want to live here, including the equality of men and women and the secular nature of the state.

The government plans to have a values test in place by January https://t.co/JRkN6q1ofk#polqc pic.twitter.com/jNzXAEIr3b

— CBC Montreal (@CBCMontreal) October 30, 2019