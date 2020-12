Maa ehti jo päihittää epidemian – nyt outo uusi viruspurkaus

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sydneyn pohjoisosissa todettujen koronatartuntojen alkuperää ei ole saatu selville.

Satoja tuhansia Sydneyn asukkaita on kehotettu pysymään kotona sen jälkeen, kun kaupungin pohjoisosissa puhkesi joulukuussa yllättävä koronaviruspurkaus.

Australian viranomaiset yrittävät nyt selvittää, mistä infektiopurkaus lähti liikkeelle.

Sydneyn paikallisesti todetut tartunnat ovat herättäneet suurta huolta Australiassa. Vaikka tapausmäärä ei ole ollut suhteellisesti suuri, niiden alkuperää ei ole saatu selville.

Australia tukahdutti rajuilla sulkutoimilla epidemian toisen aallon alkusyksyllä onnistuneesti. Maassa on suunniteltu esimerkiksi melko normaalia joulunviettoa. Pieniä tautiryppäitä on ollut Australiassa syksyn mittaan, mutta tautimäärät on saatu pysytettyä hyvin pieninä.

Sydneyläisiä on nyt kehotettu pysymään kotona ja käyttämään maskia julkisissa paikoissa. Syksyn toisen aallon keskuksena oli Melbourne, eikä Sydneyssä todettu silloin juurikaan tartuntoja. Sydneyläiset eivät siksi ole kovin tottuneita maskien käyttöön.

− Tämä koronarypäs on muistutus siitä, että me olemme edelleen keskellä maailmanlaajuista pandemiaa, sanoi New South Walesin terveysministeri Brad Hazzard BBC:n mukaan.

Virainomaisten mukaan tautipurkauksen kanssa samaa viruskantaa on löydetty karanteenissa olleilta matkailijoilta.

Sydneyläisyhteisöön tauti oli levinnyt pariskunnalta, jotka eivät olleet pysyneet karanteenissa odotellessaan testituloksia. He vierailivat joulukuun 11. päivänä muun muassa pubissa, jossa virus oli päässyt leviämään.

Vastausta siihen, mistä pariskunta oli virustartunnan saanut, ei kuitenkaan ole saatu selville. He eivät olleet matkustaneet ulkomaille.