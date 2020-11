Lyonin ampumista ei epäillä terroriteoksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kirkkoa sulkemassa ollutta ortodoksipappia ammuttiin lauantaina haulikolla.

Lauantaina Ranskan Lyonissa sattunut ampumavälikohtaus ei todennäköisesti ollut terroristi-isku, uutisoi CNN.

52-vuotiasta kreikkalaissyntyistä ortodoksipappia ammuttiin lauantai-iltapäivällä katkaistulla haulikolla vatsaan kirkkonsa edustalla. Pappi on tällä hetkellä sairaalahoidossa. Tekijän tuntomerkkejä vastaava henkilö on pidätetty, mutta poliisi jatkaa toistaiseksi muiden epäiltyjen etsintää.

Rikostutkintaa lähellä olevan lähteen mukaan kyseessä on mahdollisesti ollut henkilökohtainen riita.

Tutkinnan edetessä poliisille on käynyt ilmi joitakin seikkoja, joiden mukaan kyseessä ei ole terroristiteko. Tutkijat ovatkin nyt alkaneet käymään läpi papin luonteenpiirteitä ja ihmissuhteita. Kaikesta huolimatta tutkijat eivät ole vielä valmiita täysin poissulkemaan terrorismia teon motiivina.

Ranska on nostanut torstaina Nizzassa sattuneen terrori-iskun jälkeen uhkatasonsa korkeimmalle tasolle. Tuhansia sotilaita on määrätty kaduille turvaamaan kouluja ja kirkkoja, ja presidentti Emmanuel Macron on varoittanut maan olevan ”islamistisen ja terroristisen hyökkäyksen alla”.