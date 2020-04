Lykkääkö korona lopullista Brexitiä?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Britannian on anottava siirtymäajan pidentämistä, sanoo saksalaispoliitikko.

Britannian on anottava EU-eron siirtymäajan pidentämistä koronapandemian takia, sanoo Saksan liittopäivien ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Norbert Röttgen The Observerille. Röttgen tunnetaan Saksan liittokansleri Angela Merkelin läheisenä liittolaisena, ja hän on myös ehdokkaana Saksan kristillisdemokraattien puheenjohtajakisassa.

Siirtymäajan on tarkoitus päättyä vuodenvaihteessa, mutta Britannialla on mahdollisuus anoa lisäaikaa kesäkuun loppuun mennessä.

Röttgenin mukaan Britannia ja EU eivät uudessa kriisitilassa pysty neuvottelemaan kauppasopimusta tämän vuoden aikana.

– Ennen koronakriisiä olisi mielestäni ollut mahdollista saada aikaan minimisopimus isosta kuvasta Britannian kanssa sopimuksettoman eron välttämiseksi, jolloin yksityiskohtaisemmat neuvottelut olisi käyty myöhemmin, Röttgen arvioi lehdelle.

– Nyt en usko tämän olevan mahdollista, sillä kaikki EU-maat, Bryssel ja Lontoo ovat niin uppoutuneita pandemiaan – ja tämä tulee jatkumaan. Tässä tilanteessa en pidä välttämättömän minisopimuksen saavuttamista realistisena. Joten teidän on anottava lisäaikaa.

Siirtymäajan päättyminen ilman sopimusta olisi Rötgenin mukaan suuri vahinko.

–Pandemia tulee aiheuttamaan enemmän taloudellista vahinkoa kuin pystymme kuvittelemaan. Ei ole kuviteltavissa, että tämän päälle tulisi vielä sekasortoinen ero. Luulen jokaisen toteavan, että tämä ei ole Britannian tai kenenkään muun intressissä.

Boris Johnsonin hallitus on aikaisemmin sulkenut pois siirtymäajan pidentämisen.