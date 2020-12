Lyijyhaulirajoitus – ensin Suomi äänesti vastaan, sitten puolesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EU:n neuvosto hyväksyi komission ehdotuksen, jolla kielletään lyijyhaulien käyttö kosteikoilla ja niiden läheisyydessä.

Äänestystulos tarkoittaa sitä, että lyijyhaulien käyttö kosteikoilla ja sadan metrin suojavyöhykkeellä päättyy koko Euroopan unionin alueella siirtymäajan jälkeen vuodenvaihteessa 2022-2023.

Siirtymäaika on Suomen kohdalla joko 24 tai 36 kuukautta riippuen siitä, valitseeko Suomi niin sanotun Ramsar-määritelmän mukaisen rajoituksen vai totaalilyijyhaulikiellon.

Suomen Metsästäjäliiton mielestä totaalilyijyhaulikielto ei ole vaihtoehto. Vaikka ylilaaja kosteikon määritelmä rajaakin suuria alueita Suomessa pois lyijyhaulien käytöstä, jättää se kuitenkin mahdollisuuden käyttää lyijyhauleja esimerkiksi ampumaradoilla, jotka eivät ole Ramsar-alueiden vaikutuspiirissä,liitto toteaa.

– Lyijyhauleja on voitava käyttää myös kosteikoiden ulkopuolella muun muassa variksien ja sepelkyyhkyjen pyynnissä, sanoo Metsästäjäliiton metsästysampumapäällikkö Jussi Partanen.

Lyijyn käyttöä on rajoitettu jo 22 EU:n jäsenvaltiossa. Suomessa lyijyhaulit kiellettiin vesilintujen metsästyksessä jo vuonna 1996.

Metsästäjäliiton tuleva lyijyhaulirajoitus sisältää lukuisia ongelmia, kuten kansalaisen syyllisyysolettaman. EU:ssa on voimassa ns. syyttömyysolettama, eli rikoksesta epäiltyä on pidettävä syyttömänä, kunnes toisin todistetaan. Lyijyhaulirajoituksessa syyttömyysolettama on kuitenkin päinvastainen.

Ehdotuksessa jokainen, joka kuljettaa lyijyhaulipatruunoita kosteikoilla tai kosteikkoa ympäröivällä sadan metrin puskurivyöhykkeellä, on velvollinen todistamaan syyttömyytensä, vaikka tarkoituksena ei olisi edes käyttää lyijyhaulipatruunoita kielletyllä alueella.

Suomi vastusti komission ehdotusta REACH-komitean äänestyksessä 3. syyskuuta hallituksen virallisen kannan mukaisesti. EU:n neuvoston äänestyksessä Suomi kuitenkin äänesti ehdotuksen puolesta. Ruotsi puolestaan muutti kantaansa ja äänesti esitystä vastaan. Alun perin viisi jäsenmaata vastusti komission ehdotusta.

– Vaikka asia ei olisi tästä muuttunut, niin Suomen olisi pitänyt äänestää ehdotusta vastaan, kuten se teki REACH-komiteassa. Komission ehdotus on suhteeton ja oikeusperiaatteiden vastainen, Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola toteaa.

Euroopan unionissa on parhaillaan valmisteilla myös toinen, laajempi lyijyyn liittyvä kielto, jolla rajoitettaisiin lyijystä valmistettujen haulien sekä luotien käyttöä kaikissa ympäristöissä. Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) rajoitusehdotus ns. totaalikiellon osalta julkaistaan tammikuussa 2021.