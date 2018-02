Lyhyemmät kuurit vähentäisivät riippuvuutta voimakkaista kipulääkkeistä

Opioidiriippuvuus ja väärinkäyttö ovat yleistyneet viime vuosina ympäri maailmaa, mutta varsinkin Yhdysvalloissa.

Opioidiriippuvuus ja väärinkäyttö ovat yleistyneet viime vuosina ympäri maailmaa, mutta varsinkin Yhdysvalloissa, kertoo uutispalvelu Duodecim . Kehitystä voitaisiin kuitenkin todennäköisesti hillitä muuttamalla opioidien määräämiskäytäntöjä. Yksi tehokas keino olisi lyhentää opioidilääkitysten kestoa ja tarvittaessa suurentaa annostusta, tuore yhdysvaltalaistutkimus osoittaa.

Tutkimuksessa tarkasteltiin lähes 600 000 leikkauspotilasta, joista hieman yli puolet sai opioidireseptin leikkauksen jälkeisen kivun hoitoon.

Opioidien väärinkäyttöä ilmaantui sitä todennäköisemmin, mitä pitempään käyttö jatkui. Jokainen reseptin uusiminen ja jokainen viikko lääkityksellä suurensivat riskiä 44 prosenttia, tulokset osoittivat. Potilaista 0,6 prosenttia alkoi väärinkäyttää opioideja.

Yhteydet havaittiin riippumatta siitä, miten suuria opioidiannoksia potilaille määrättiin. Näin ollen potilaiden kivunlievityksen voisi todennäköisesti hoitaa turvallisemmin käyttämällä suurempia annoksia lyhyemmän aikaa.

Tutkimus julkaistiin BMJ-lehdessä.

Yhdysvalloissa opioidiriippuvuus on saanut epidemiankaltaiset mittasuhteet – yli 11 miljoonaa yhdysvaltalaisaikuista väärinkäyttää opioidilääkkeitä. Vuonna 2016 opioidien yliannostukseen kuoli 35 000 yhdysvaltalaista, mikä on yhtä paljon kuin liikenneonnettomuuksissa. Suurin syy on lääkkeiden liiallinen määrääminen.

