LVI-urakoitsijat odottavat rakentamisen vauhdin hidastuvan

Jo nyt kevättalvella toteutunut kehitys on jäänyt LVI-urakoitsijoiden odotuksia huonommaksi, ja syksyä kohden suhdanteen arvellaan edelleen heikkenevän.

LVI-urakoitsijoiden suhdannekysely antaa viitteitä siitä, että rakentamisen kova tahti on tasaantumassa. Suhdannetilanne on vielä hyvä, mutta syksyä kohden vauhdin ennustetaan hidastuvan, kertoo LVI-Tekniset Urakoitsijat ry.

Uudisrakentamisen suhdannetilannetta piti hyvänä 48 prosenttia vastaajista, kun syksyllä osuus oli 53 prosenttia. Vastaajista 62 prosenttia arvioi uudisrakentamisen suhdannetilanteen heikkenevän tyydyttävälle tasolle syksyä kohti.

Jo nyt kevättalvella toteutunut kehitys on jäänyt LVI-urakoitsijoiden odotuksia huonommaksi. Tarjouspyyntöjä on paljon liikkeellä, mutta tilauksia ei yhdistyksen mukaan virtaa sisään samalla sykkeellä. Urakointiyritysten liikevaihto ei myöskään ole kehittynyt syksyn odotusten mukaisesti, sillä kasvua on vain 39 prosentilla vastaajista, kun syksyllä kasvua odotti 53 prosenttia.

– Näyttää siltä, että asuntorakentamisen volyymi ei enää kasva. Tosin rakentaminen on keskittynyt Helsingin ympäristöön sekä muutamaan muuhun keskukseen ja erityiseen kohteeseen, muualla markkina ei ole edes kunnolla elpynyt, LVI-TU ry:n toimitusjohtaja Jari Syrjälä toteaa.

Aloitettavat ja käynnissä olevat kohteet tuovat hänen mukaansa kuitenkin töitä taloteknisille urakoitsijoille pitkälle ensi vuoteen.

LVI-urakoinnin kannattavuus oli hyvä 36 prosentilla vastaajista, mutta vajaalla puolella se on edelleen vain tyydyttävällä tasolla.

– Vaikka kannattavuus on lievästi paranemassa, rakentamisen suihkuvirtaus näyttää menneen talotekniikalta taloudellisesti ohi. Töitä on ollut, ja niitä on tehty, mutta talkoohengessä. Viime lamassa pudottiin kehnolle kannattavuustasolle, eikä sieltä ole ylös päästy, Syrjälä arvioi.

LVI-henkilöstöstä on lomautettuna 3,3 prosenttia, mikä yhdistyksen mukaan käytännössä tarkoittaa täystyöllisyyttä. Tähän asti on koettu pulaa työnjohdosta, mutta nyt asentajistakin alkaa olla niukkuutta.