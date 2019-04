LVI-urakoitsijat huolissaan uudisrakentamisen laskusta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Isojen kohteiden valmistuminen on jo lyhentänyt tilauskantoja ja vähentänyt tarjouskyselyjen määrää.

LVI-Tekniset Urakoitsijat ry:n mukaan rakentamisen suhdannekäänne pistää LVI-urakoitsijat mietteliäiksi lähitulevaisuuden suhteen, vaikka talotekniikan suhdannehuippu saavutetaan ehkä vasta tänä vuonna.

– Urakoitsijoiden toiveissa on uudistuotannon hallittu ja loiva lasku. Historia tosin osoittaa, että rakentamisen suhdannekäänteet ovat jyrkkiä: ylös ja alas on menty pystysuoraan, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n toimitusjohtaja Jari Syrjälä kertoo tiedotteessa.

Rakennuslupien määrä alkoi sekä määrässä että kuutioissa mitattuna laskea jo viime kesän jälkeen, mutta talotekniikkaan aloitusten väheneminen näkyy vasta 6–12 kuukauden viiveellä. Isojen kohteiden valmistuminen on kuitenkin jo nyt lyhentänyt LVI-asennuksen suhdannekatsauksen mukaan tilauskantoja ja vähentänyt tarjouskyselyjen määrää.

Uudisrakentamisen suhdannetilanne oli hyvä 48 prosentilla vastaajista, mutta yli puolet ennusti laskeutumista tyydyttävälle tasolle ensi syksynä. Korjausrakentaminen on hyvällä tasolla 46 prosentilla, mutta 68 prosenttia arvioi tilanteen laskevan tyydyttävälle tasolle syksyä kohden. Korjausrakentamisen osuus liikevaihdosta on jo 42 prosenttia, kun uudisrakentamisen osuus on enää 40 prosenttia.

– Korkeasuhdanne on aiheuttanut rakentamiseen ja urakointiin kovia tuloksentekopaineita. Iso osa töistä on otettu kiinteähintaisina urakoina, joten palkankorotukset ja palkkaliukumat yhdessä kohonneiden tarvikehintojen kanssa muodostavat hankalasti ratkaistavan yhtälön. Riskejä lisäävät hidastunut asuntokauppa ja kasvava myymättömien uusien asuntojen varasto, jotka vaikuttavat perustajaurakoitsijoiden maksukykyyn, Syrjälä toteaa.

LVI-urakoinnin kannattavuus oli kuitenkin suhdannekyselyn mukaan hyvä 35 prosentilla vastaajista, kun vielä viime syksynä lukema oli 16 prosenttia. Alalla vallitsee käytännössä myös täystyöllisyys. Ala on LVI-TU ry:n mukaan kärsinyt toimihenkilöpulasta vuosikausia, ja joillakin alueilla on niukkuutta myös asentajista.

Korjausrakentamisessa putkiremonttien määrä kasvaa tasaisesti. Tällä hetkellä eniten korjataan 1960-luvulla ja sitä ennen rakennettuja taloja, mutta lisääntyvässä määrin remonttiin ovat tulossa 1970- ja 1980-lukujen talot. 2020-luvulla putkiremontin tarpeessa on LVI-TU ry:n mukaan vuosittain jopa 30 000 asuntoa.