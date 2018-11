LV: Yrittäjät raivoissaan, ostoskeskuksesta vietiin parkkipaikat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rakennustyömaa on vaikeuttanut espoolaisen liikekeskuksen toimintaa.

Haukilahden ostoskeskuksen naapuriin nousseen rakennustyömaan kerrotaan vaikeuttaneen paikallisten yritysten toimintaa.

Länsiväylän mukaan liikekeskuksen edustalla olevat parkkipaikat täyttyvät yleensä jo heti aamusta työmiesten ja aliurakoitsijoiden autoista.

Asuinkerrostaloa rakennuttavan Westpron mukaan työmiehille on ilmoitettu, että parkkipaikat on varattu ostoskeskuksen asiakkaille. Tämä ei ole kuitenkaan ratkaissut ongelmaa.

– Yritykset menettävät tämän vuoksi asiakkaitaan. Tilanne on ihan sietämätön, paikallisen ravintolan omistaja Sini Salminen sanoo LV:lle.

Liikunta- ja hyvinvointialan yrittäjän mukaan parkkipaikkojen puutteesta on jokapäiväistä haittaa, sillä moni asiakas on joutunut perumaan tulonsa. Ostoskeskuksessa toimivia yrittäjiä on kehotettu olemaan yhteydessä pysäköinninvalvontaan.

Haukilahden kohdalla tilannetta on kärjistänyt parkkipaikkojen puute.

– Toki tämä on tyypillinen ongelma keskusta-alueella Helsingissä, työpäällikkö Janne Iikkanen toteaa.