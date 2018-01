LV: Kiukku länsimetroa kohtaan kasvaa – ”suorat bussiyhteydet heti takaisin”

Espoon Matinkylästä lähtevät metrojunat ovat ruuhkautuneet erityisesti aamuisin.

Länsimetron häiriöt ja ruuhkat ovat aiheuttaneet kriitiikkivyöryn Espoossa, kertoo Länsiväylä.

Espoon konsernijaostoa johtava kansanedustaja Maria Guzenina (sd.) on vaatinut HSL:ää palauttamaan välittömästi ainakin osan suorista bussiyhteyksistä Espoon ja Helsingin välille. Kaupunginvaltuuston kolmas varapuheenjohtaja Markku Sistonen (sd.) on samoilla linjoilla.

– On olemassa hyvin suuri vaara, että ajatus ihmisten siirtymisestä joukkoliikenteen käyttäjiksi nykyisten ongelmien takia romuttuu täysin, Sistonen toteaa LV:lle.

Sistonen ilmoittaa jättävänsä valtuuston seuraavassa kokouksessa aloitteen, jossa vaaditaan neuvotteluja suorien bussiyhteyksien palauttamiseksi.

Guzeninan mukaan aloitus normaaleilla matkustajamäärillä ei ole alkanut hyvin, vaan matkustajia on pompoteltu epätietoisina paikasta toiseen.

– HSL:n täytyy pystyä parempaan. Vastuu on sen. Olen jo kirjelmöinyt Espoon konsernijaoston puheenjohtajan ominaisuudessa HSL:n suuntaan ja vaatinut selvitystä siitä, miten he aikovat varmistaa, että vastaavaa ei tapahdu uudestaan. Myös suorien bussilinjojen säilyttämistä Kamppiin saakka on pidettävä siirtymäajan ratkaisuna, Guzenina kirjoittaa Facebookissa.

Matinkylästä lähtevät metrojunat ruuhkautuivat pahoin alkuviikosta. Kaikki asemalla odottaneet matkustajat eivät mahtuneet vaunuihin.

Myös vihreiden valtuustoryhmän vetäjä Inka Hopsu pitää selvänä, että ruuhka-aikana tarvitaan suoria yhteyksiä Kamppiin ainakin siirtymäajan osalta.

– Näin voitaisiin kohtuullistaa matka-aikoja erityisesti Espoonlahden ja Finnoontien suunnista (entisten linjojen 143-165 alueilta) sekä keventää Matinkylän terminaalin kuormaa, Hopsu toteaa.