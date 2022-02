LV: Jengeissä sata keskeistä jäsentä, ovat ensi polvien maahanmuuttajia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Poliisin mukaan pinnan alla kuohuu koko ajan, sillä katujengi-ilmiö on pahenemaan päin.

Poliisi on lisännyt läsnäoloaan muun muassa kauppakeskuksissa viime vuonna aloitetun katujengitutkinnan seurauksena.

Länsiväylä-lehden mukaan myönteistä palautetta on tullut nuorten lisäksi myös yrittäjiltä ja kauppakeskuksilta.

Poliisin arvion mukaan pääkaupunkiseudulla toimii tällä hetkellä vajaat kymmenen rikollista katujengiä. Syksyn ja talven aikana tutkittu rikosvyyhti liittyy helsinkiläisen ja espoolaisen jengin kostonkierteeseen. Pahoinpitelyistä alkaneet tapahtumat kärjistyivät loppukesästä ammuskeluun.

– Olemme laskeneet, että näissä on yhteensä noin sata keskeistä jäsentä. He ovat pääsääntöisesti ensimmäisen tai toisen polven maahanmuuttajia. Iältään parinkymmenen molemmin puolin. Alaikäisiä on vähän, Helsingin poliisilaitoksen rikostutkintayksikön päällikkö Markku Heinikari sanoo LV:lle.

Katujengi-ilmiön arvioidaan kasvaneen, vaikka viime syksyn kiinniotot rauhoittivatkin tilannetta.

– Pinnan alla kuitenkin kuohuu koko ajan. Tämä ei ole tällä taputeltu. Tilannetta täytyy seurata, Heinikari jatkaa.