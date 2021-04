LV: Aalto, Viesti, Peikko, Runo, Aurinko: tyttöjä vai poikia?

Sukupuolineutraalien nimien suosion sanotaan kasvaneen.

Yhä useammat vanhemmat haluavat antaa lapselleen sukupuolineutraalin nimen, kertoo Länsiväylä.

Helsingin yliopiston suomen kielen yliopistonlehtori, dosentti Terhi Ainiala sanoo, että yhä useampi vanhempi ei halua kahlita ajattelua kahteen sukupuoleen vaan tahtoo, että lasta kohdeltaisiin lapsena tai ihmisenä eikä tyttönä tai poikana.

Trasek ry on koonnut luetteloa sukupuolineutraaleista etunimistä. Luettelo on koottu väestörekisterikeskuksen tilastosta. Nimiä on Suomessa elossa olevilla ihmisillä, joita on vähintään viisi kummallakin henkilötunnuksen mukaisella sukupuolella.

Listalla ovat muun muassa Aalto, Abdullah, Ariel, Aurinko, Juno, Kataja, Neo, Peikko, Pirkka, Runo, Robin, Syksy, Tähti, Vellamo ja Viesti.

Monet sukupuolineutraalit nimet ovat peräisin luonnosta. Yhä yleisempiä ovat myös sukupuolineutraalit vierasperäiset nimet, kuten Ali, Ami ja Teri, ja lempinimistä tulevat, kuten Aksuli tai Launa.

Kyse ei ole uudesta asiasta. Esimerkiksi Armi, Outi, Rauha ja Sulo olivat ennen sotia sekä pojan että tytön nimiä. Sittemmin Armista, Outista ja Rauhasta tuli tytön nimiä ja Sulosta pojan.

Aikanaan nimikäytännöissä oli suuria alueellisia eroja.

– Esimerkiksi Kaino ja Vieno olivat jossain päin maata tavallinen naisen nimi. Toisaalla se oli vahvasti miehen nimi, dosentti Terhi Ainiala kertoo LV:lle.