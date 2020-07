Luvassa sadetta ja osaan maata myös aurinkoa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomeen on luvassa epävakaista säätä.

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan sunnuntaille 5. heinäkuuta on luvassa epävakaista säätä.

Maan etelä- ja keskiosassa sää on puolipilvinen tai pilvinen. Lämpötila nousee päivän aikana ylimmillään 17–21 asteeseen. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä ja voimistuu yöllä.

Maan eteläosassa on ensin on luvassa sadetta monin paikoin, päivällä sää vaihtuu enimmäkseen poutaiseen ja iltapäivällä on taas luvassa sadetta. Sateet saapuvat lounaasta alkaen.

Maan keskiosan itäosiin on luvassa paikoittaisia sateita. Iltapäivällä sää muuttuu poutaisemmaksi, paikoin aurinkoisemmaksi. Illalla taas on luvassa sadetta.

Maan pohjoisosassa sää on pilvistä ja monin paikoin saadaan sadekuuroja. Lapissa sade ei ole vain kuurottaista, vaan jatkuvampaa. Iltapäivällä sää on poutaisempi ja pilvipeite rakoilee. Päivän ylin lämpötila on 14–18 astetta, Lapissa 8–14.

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan huomenna ja ylihuomenna on erityisesti maan keski- ja lounaisosiin luvassa myös ukkosta.

Forecan eilisen ennusteen mukaan alkava viikko saattaa olla koko kuluneen kesän kolein.