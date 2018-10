Luvassa poutasäätä – ajokeli paikoin huono

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suuressa osassa maata saadaan nauttia poutasäästä. Pakkastakin voi esiintyä.

Sää on lauantaina laajalti poutaista, kertoo Ilmatieteen laitos. Ajokeli on aamusta paikoin huono maan keskiosissa tienpintojen jäätymisen vuoksi. Yöstä on tulossa kylmä etenkin Keski- ja Pohjois-Suomessa.

Pohjoisessa on puolipilvistä tai pilvistä, mutta enimmäkseen poutaa. Päivän kuluessa lumi- tai räntäsadetta voi esiintyä hieman etenkin Etelä-Lapissa. Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla voi esiintyä puolestaan vesisateita. Päivän ylin lämpötila vaihtelee viiden ja kahdeksan asteen välillä, Lapissa nollan ja kuuden. Yöllä jäädään alimmillaan kolmen ja yhdentoista pakkasteen välimaastoon.

Maan etelä- ja keskiosissa sää on selkeä tai osaksi puolipilvinen ja poutainen. Yksittäisiä sadekuuroja voi esiintyä alueen itäosassa illemmalla. Päivällä lämpötila on ylimmillään yhdeksän ja kolmentoista asteen haarukassa. Yön alin lämpötila on etelässä nollan ja viiden plusasteen välimaastossa, muualla nollan ja viiden pakkasasteen välillä.

Saaristomerta, Ahvenanmerta ja Pohjois-Itämeren länsiosaa lukuunottamatta merialueilla on voimassa kovan tuulen varoitus.