Luvassa kylmää ja poutaista säätä, tuuli lisää pakkasen purevuutta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Joissain osissa maata saadaan myös lumisateita.

Lauantaina Suomeen on luvassa pääasiassa selkeää ja poutaista pakkassäätä, Ilmatieteen laitos kertoo. Pohjoisesta tuleva tuuli saa pakkaslukemat tuntumaan purevammilta.

Maan etelä- ja keskiosassa sää on pääasiassa selkeää ja poutaista. Lumikuuroja tulee länsirannikolla tai lounaissaaristossa. Pilvisyyttä esiintyy lännessä. Lämpötila voi ensin olla -20 astettakin, mutta vaihtelee päivän aikana pääasiassa -15 ja -10 asteen välillä.

Maan pohjoisosassa sää on vaihtelevan pilvinen. Enimmäkseen sää on poutainen, mutta joissain osissa Pohjois-Lappia saadaan myös heikkoa lumisadetta. Lämpötilat vaihtelevat -15 ja -8 asteen välillä. Hieman tätä lämpimämpää on joissain paikoissa Pohjois-Lappia.

Sekä maan etelä-, keski- että pohjoisosaan on luvassa tuulta. Tuuli on pohjoisenpuoleista ja voimakkuudeltaan heikkoa tai kohtalaista.

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF ennustaa, että keskimääräistä kylmempi sää vallitsee myös ensi ja sitä seuraavalla viikolla, Foreca kertoo.