Luvassa jäätävän sateista säätä ja huonoa ajokeliä

Sunnuntaina pakkasia saadaan laajasti koko maahan.

Viikonloppuna on luvassa sateita, jotka tulevat sekä lumena että vetenä. Vesisade voi olla lauantaina paikoin olla jäätävää ja ajokeli joissain osissa maata huono, Ilmatieteen laitos kertoo.

Lauantain sää on maan etelä- ja keskiosassa pilvinen. Luvassa on heikkoa lumisadetta, Ilmatieteen laitos kertoo. Sade voi olla myös jäätävää vesisadetta. Eteläosassa sade voi olla myös kuurottaista vesisadetta.

Iltapäivällä sää muuttuu poutaisemmaksi ensimmäisenä maan kaakkoisosassa.

Lämpötila vaihtelee neljän (4) miinusasteen ja kahden (2) plusasteen välillä. Tuuli on päivän aikana heikkoa tai kohtalaista idän ja lännen välistä.

Maan pohjoisosassa sää on lauantaina pilvinen tai lähes pilvinen. Luvassa on sadetta, joka tulee heikkona lumisateena tai jäätävänä tihkuna.

Lämpötilat ovat maan pohjoisosassa lauantaina kokonaisuudessaan pakkasella. Lämpötila vaihtelee 2–10 miinusasteen välillä. Tuuli on etelänpuoleista, voimakkuudeltaan heikkoa tai kohtalaista.

Sunnuntaina pakkasta on luvassa laajasti koko Suomeen, Foreca kertoo. Maan eteläosasta Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella pakkasta on 2–7 astetta. Muualla Lapissa pakkasta on hieman enemmän, 5–10 miinusastetta. Pakkasta voi olla tätä enemmänkin, jopa 15 astetta.

Sunnuntaina lumisateita saadaan Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Länsirannikolle on luvassa lumisia sadekuuroja.