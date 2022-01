Luvassa hyvin liukasta: Näin voit välttää kaatumisen

Lauhtuva sää voi tehdä jalankulkukelistäkin vaarallisen.

Kireän pakkasen vaihtuminen lauhaan nollakeliin voi tehdä kävelytiet ja jalkakäytävät hyvin liukkaaksi. Vakuutusyhtiö LähiTapiolasta kerrotaan, että liukastumistapaturmat ovat talvikuukausina yleisimpiä vakuutusyhtiöiden korvaamia henkilövahinkoja.

– Vahinkotilastojemme mukaan viime vuosina kaatumisvahinkojen määrä on yksittäisinä viikkoina jopa kolminkertaistunut normaalitasosta. Tässä on toki paljon alueellisia eroja, mutta tyypillisesti joka talvi on muutamia päiviä, jolloin on hyvin liukasta, kertoo tiedotteessa projektijohtaja Antti Määttänen LähiTapiolasta.

Tyypillisiä liukastumisista seuraavia vammoja ovat luunmurtumat, venähdykset ja ruhjeet, ja useimmin sattuu käsiin, kylkiin, polviin ja nilkkoihin. Vakavimmat vammat liittyvät usein tilanteisiin, joissa pää osuu kovaan maahan.

Liukkaus voi yllättää tutuissa ympäristöissä.

– Usein liukastumistapaturmat tapahtuvat kotipihassa tai muuten arkisissa tilanteissa, joissa niitä ei odota. Roskat saatetaan esimerkiksi lähteä viemään tai postit hakemaan tohvelit jalassa tai koira ulkoiluttaa tennareissa. Näinä päivinä kannattaa ainakin laittaa pitävät talvikengät jalkaan, vinkkaa LähiTapiolan kehityspäällikkö Susanna Kallio-Könnö, joka vastaa tapaturmavakuutuksista.

Vakutuusyhtiöstä vinkataan keinoja, joilla voi välttää kaatumisen liukkailla keleillä.

Matkoihin kannattaa varata tavallista enemmän aikaa ja reitti kannattaa miettiä ennalta. Oikopolkujen sijaan kannattaa suosia hiekotettuja katuja. Jalkaan kannattaa myös laittaa nastakengät tai liukuesteet. Kävellessä katse on syytä pitää irti kännykästä.

Vakuutusyhtiöstä myös muistutetaan, että jalankulkukelin voi tehdä liukkaaksi se, jos jään päällä on tuoretta lunta tai vettä tai kostea maa pääsee jäätymään. Myös tamppaantunut lumi voi olla yllättävän liukas. Jalankulkusään saa selville esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen sivuilta.

Susanna Kallio-Könnön mukaan liukastumistapaturmia on nyt hyvä pyrkiä ehkäisemään siksikin, että koronaepidemian takia päivytyksissä ja sairaaloissa on muutenkin ruuhkaa.

– Jos voimme varovaisuudella vähänkin helpottaa painetta terveydenhuollossa, on se niin hoitohenkilökunnan kuin meistä jokaisen etu, hän sanoo.