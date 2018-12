Luulitko että väestöennuste oli synkkä? Vielä pahempi toteutui

Matala syntyvyysennuste oli sekin liian optimistinen.

Tilastokeskuksen marraskuussa julkaisema väestöennuste oli varsin synkkä ja herätti runsaasti huomiota. Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäisen mukaan totuus oli ainakin tänä vuonna vielä kehnoa ennustettakin pahempi.

– Luulitko että väestöennusteen näkymä syntyvyydestä on synkkä? Se on liian optimistinen – ainakin tämän vuoden osalta: – Väestöennusteessa syntyneiden lkm on tänä vuonna kolme prosenttia viime vuotta pienempi, Kärkkäinen kirjoittaa.

Hänen mukaansa syntyneiden lukumäärä on laskenut tammi-marraskuussa 2018 yli viisi prosenttia. Kärkkäinen on jakanut alla näkyvän kuvan. Siinä näkyy syntyvyyden raju lasku noin vuodesta 2011 alkaen.

Tilastokeskuksen marraskuussa julkaiseman väestöennusteen mukaan työikäisten eli 15–64-vuotiaiden määrä on vähentynyt viimeisen kahdeksan vuoden aikana peräti 100 000 henkilöllä. Työikäisten osuuden väestöstä ennnustettiin pienenevän nykyisestä 62 prosentista 58 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. Tuolloin työikäisten väestön arvioidaan olevan yli 200 000 henkeä nykyistä pienempi.

Luvut ovat myrkkyä huoltosuhteelle. Sataa työikäistä kohden on nyt 60 ”huollettavaa” eli alle 15-vuotista ja yli 65-vuotiasta. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuonna 2070 sataa työikäistä kohden on jo 81 huollettavaa. Ilmiön taustalla on niin syntyvyyden lasku kuin nettomaahanmuuton väheneminenkin.

