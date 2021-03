”Luulisi hävettävän” – hallitus jarruttanut terapiatakuuta jo vuoden

Kokoomusedustajien mukaan hallituspuolueet puhuvat kauniisti, mutta ainoa teko on vuoden kestänyt jarrutus.

Terapiatakuu kansalaisaloitteen käsittely sosiaali- ja terveysvaliokunnassa päättyi päivälleen vuosi sitten, kun hallituspuolueet äänestivät tänään nurin kokoomuksen esityksen jatkaa käsittelyä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokoomusedustajat Mia Laiho, Anna-Kaisa Ikonen ja Juhana Vartiainen vaativat hallituspuolueilta puheiden sijaan näyttöjä terapiatakuun toteuttamiseksi. Heidän mukaansa niiden toiminta ”luulisi hävettävän”.

– Hallituspuolueet puhuvat kauniisti terapiatakuusta, mutta ainoa teko on vuoden kestänyt jarrutus sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Nykyiset hallituspuolueet lupasivat tukensa kansalaisaloitteelle jo ennen eduskuntavaaleja 2019, mutta ovat itse pysäyttäneet aloitteen käsittelyn valiokuntaan. Kansalaisten laajasti kannattama aloite on haudattu valiokuntaan ja lupaukset jätetty lunastamatta, Laiho sanoo.

Laiho esitti Vartiaisen kannattamana sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokouksessa tänään, että asiantuntijakuulemista terapiatakuusta jatketaan. Esitys tyrmättiin hallituspuolueiden johdolla äänin 11—2, ja Terapiatakuun käsittely keskeytettiin.

Laiho ja Ikonen esittivät Terapiatakuu-kansalaisaloitteen käsittelyn kiirehtimistä myös valiokunnan kokouksessa 12.11.2020. Myös tuolloin hallituspuolueet äänestivät esityksen kumoon.

– Me emme saa antaa ihmisten odottaa jopa kuukausia hoitojonoissa, vaan apua on saatava pian. Tähän tarvitsemme muutoksen ja siksi terapiatakuuta on viipymättä vietävä eteenpäin. Haluamme turvata kaikille suomalaisille mielenterveyspalvelut asuinpaikasta riippumatta, siksi tarvitaan lakimuutos, kokoomuksen varapuheenjohtaja Ikonen sanoo.

Kokoomusedustajat vaativat hallitusta toteuttamaan terapiatakuun.

– Hallituspuolueilla on näytön paikka pian koittavassa puoliväliriihessä. Terapiatakuun sivuuttaminen jälleen kerran tarkoittaisi lopullisesti sitä, että kauniita puhuneilla puolueilla ei ole aikomustakaan lunastaa lupauksiaan. Jäämme odottamaan tekoja, sillä pelkkien puheiden aika on ohi, Vartiainen toteaa.

– Koronan myötä mielenterveyspalveluihin pääsy on heikentynyt samaan aikaan kun palveluiden tarve on lisääntynyt. Erityisesti lasten ja nuorten kasvanut pahoinvointi on ollut paljon esillä. Terapiatakuu on juuri nyt ajankohtainen. Sillä vastattaisiin ihmisten hätään koronakriisin keskellä ja varmistettaisiin, että esimerkiksi lapset ja nuoret saavat hoidon, joka heille kuuluu, kokoomusedustajat sanovat.