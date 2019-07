Lutikat piinaavat matkailijoiden majoittajia – moni ei kerro

Majoituspalvelun tarjoajan mukaan lutikkaongelma on tabu.

Alpeilla toimivat majoituspalvelun tarjoajat kärsivät laajasta lutikkaongelmasta, kertoo The Guardian. Lutikat kulkeutuvat majoittajien mukaan matkailijoiden matkatavaroiden ja makuupussien mukana.

Majoittajat ovat ryhtyneet toimiin lutikkaongelman kitkemiseksi. Matkailijoita muun muassa pyydetään laittamaan matkatavaransa erityisiin pusseihin yön ajaksi ja makuupussit mikroon ennen käyttöä, jotta lutikat kuolisivat.

German Alpine Clubin mukaan ongelma ei ole uusi, mutta se on pahentunut viime vuosina.

− Meidän täytyy enemmän tämän ongelman ratkaisemiseksi, muuten se paisuu, sanoo yhtiön tiedottaja Thomas Bucher.

Hänen mukaansa tärkeintä on lisätä tietoutta loistartunnoista.

− Tämä aihe on tabu. Monet majoittajat eivät halua kertoa julkisesti, että myös heillä on lutikoita. Me tiedämme, että ongelma on olemassa ja että meidän täytyy taistella sitä vastaan.

Ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan paitsi majoittajia myös vieraita, jotka lutikoita levittävät, Bucher sanoo.

Matkailijat voivat tuoda lutikoita majoituskohteita myös koteihinsa matkatavaroiden mukana.

Lutikka eli seinälude on isäntäeliöltään öisin verta imevä, luteisiin kuuluva hyönteinen. Niiden torjuntaan käytetään kuumennusta, pakastusta ja myrkytyksiä. Lutikan ei ole todettu Suomessa levittävän tauteja, eikä niiden esiintyminen kerro huonosta hygieniasta.