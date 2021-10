Lupaavat tulokset – näin pandemia voidaan lopettaa

Tutkimusprofessori emeritus Matti Jantunen on innoissaan Pfizerin rokotteen kolmannen annoksen tehokkuudesta. Tuoreen tutkimuksen mukaan kolmas piikki antoi peräti 95,6 prosenttisen suojan koronavirustaudilta. Jantusen mukaan uutinen ”rohkaisee toiveikkuutta siitä, että pandemia voisi todella olla nujerrettavissa”.

Jantunen kommentoi asiaa Twitterissä.

Vaikka alustavat tiedot ovatkin myönteisiä, on kolme keskeistä kysymystä Jantusen mukaan yhä vastausta vailla. Vielä on epäselvää, kuinka pitkään kolmannen annoksen antama suoja kestää sekä kuinka tehokkaasti se estää tartunnan saamisen toiselta koronalle altistuneelta rokotetulta.

Lisäksi riittävän rokotemäärän saatavuus ja jakelu on vielä kysymysmerkki.

– Jos koko maailma rokotettaisiin yhtäaikaa, COVID ilmeisesti sammuisi. Mutta tämä ei ole mahdollista. Jos rokotussuoja pysyy vuosia, koko maailman väestön samanaikaisesti kattava suoja voisi silti olla mahdollinen, mutta mahdoton jos se kestää vain kuukausia, Jantunen kirjoittaa.

– Kaksi annosta ei anna kovin vahvaa suojaa tartunnalta virukselle altistuneelta vaikka molemmat olisivat rokotettuja. Mutta jos kolmas annos vähentää myös rokotettujen välisiä tartuntoja 96%, laumasuojan mahdollisuus paranee olennaisesti.

Kansainvälisesti kattavaan rokottamiseen Pfizerin mRNA-annoksia tarvitaan noin kymmenen kertaa enemmän kuin mitä tähän asti on jaettu, Jantunen arvioi. Tätä hän ei kuitenkaan pidä mahdottomana, vaan ongelmana hän pitää rokotteiden turvallista jakelua.

Vaikka tässä onnistuttaisiinkin, Jantunen kirjoittaa, korona putkahtelee paikoittain esiin jatkossakin.

–Jotta ne eivät kasvaisi uusiksi pandemia-aalloiksi, jokainen putkahdus pitäisi havaita nopeasti, alue eristää, tartunnat jäljittää, altistuneet asettaa karanteeniin, sairastuneet hoitaa terveiksi, ja tapausryppään sammuminen varmistaa ennen eristyksen avaamista – aika lailla niin kuin Kiinassa, Uudessa Seelannissa, Taiwanissa, ym, Jantunen kirjoittaa.

– Milloinkahan me opimme malttamaan ja varmistamaan ennen bailujen jatkamista, hän päättää ketjunsa.

