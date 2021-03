Lupaava tulos: Uusi lääke vähentää koronakuolleisuutta 70 prosenttia

Regeneron- ja Roche-yhtiöiden kehittämä vasta-ainehoito on todettu tehokkaaksi koronavirusta vastaan.

Lääkekokeiden perusteella koronaviruksen aiheuttama sairaalahoidon tarve ja kuolemanriski väheni 70 prosentilla lumelääkettä saaneeseen verrokkiryhmään verrattuna.

Yhdysvaltain liittovaltion rahoituksella kehitetty hoito pohjautuu casirivimab- ja imdevimab-nimisiin vasta-aineisiin. Hoito myös lyhyensi koronaviruksen oireiden kestoa 14 päivästä kymmeneen päivään.

Kaliforniassa valmistetun lääkkeen tuotantoa ollaan parhaillaan kasvattamassa.

– Uusien infektioiden määrä kasvaa edelleen maailmalla, sillä pelkästään viime viikolla vahvistettiin yli kolme miljoonaa tautitapausta. Tämä kokeellinen vasta-ainehoito voi tarjota uutta toivoa korkean riskin potilaille – erityisesti uusien tietojen valossa, joiden mukaan casirivimab ja imdevimab säilyttävät tehonsa myös uusia virusmuunnoksia vastaan, Rochen lääketieteellinen johtaja Levi Garraway toteaa tiedotteessa.

Roche ja Regeneron arvioivat vuosituotannoksi yli kaksi miljoonaa hoitoannosta. Lääkkeelle on myönnetty myyntilupa Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

