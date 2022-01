Lupaava merkki: Potilasmäärät jo kolme päivää laskussa USA:ssa

Koronaviruksen omikronaallon on arvioitu kääntyneen jo laskuun monin paikoin Yhdysvalloissa.

New Yorkin pormestari Eric Adamsin mukaan taistelussa ollaan voiton puolella, sillä sekä infektioiden että sairaalahoitoon saapuvien potilaiden määrä on ollut laskussa aiemmalta huipputasoltaan.

Päivittäisiä tautitapauksia oli kaupungissa enimmillään yli 40 000, mutta nyt alle 20 000 kappaletta. Positiivisten testien osuus on samalla laskenut 12,8 prosenttiin eli alle puoleen tammikuun alun tasosta.

Asiantuntijat ovat varoittaneet, että kuolemantapauksien määrän odotetaan kasvavan vasta viiveellä. Tautiin on kuollut New Yorkissa noin 100 ihmistä päivässä eli enemmän kuin kertaakaan toukokuun 2020 jälkeen.

Tutkija Eric Topol toteaa käänteen tapahtuneen maanantaina 17. tammikuuta. Tuolloin sairaalaan saapuvien potilaiden määrä kääntyi ensimmäistä kertaa laskuun noin kuukauden kestäneen nousun jälkeen. Kehitys on jatkunut samanlaisena tiistaina ja keskiviikkona.

– Nyt kolme päivää peräkkäin, tästä putkesta on oikein hyvä mennä eteenpäin, Topol tviittaa.

The 1st day drop in US hospitalizations, including weekends and holidays, in 1 month. Hopefully, it's a good omenhttps://t.co/xStmHRzwg2 ( less by >2300) pic.twitter.com/2WfBfLtatm

— Eric Topol (@EricTopol) January 17, 2022