Luova yritys suojautua? Venäjän sotarekkoihin pultataan koivuhalkoja

Venäjän arvioidaan kärsineen merkittäviä kalustotappioita helmikuun lopulla aloitetun hyökkäyksen aikana. Ukrainan asevoimat on tuhonnut panssariajoneuvojen lisäksi suuren määrän polttoainerekkoja ja muita huoltoajoneuvoja, jotka ovat olleet alttiita väijytyksille maanteillä. Asiantuntijoiden mukaan Venäjä on pyrkinyt vahvistamaan logistiikkaosastojen suojausta muun muassa helikopterien partioinnilla.

Alueelta on julkaistu viime aikoina kuvia, joiden perusteella ajoneuvojen etuosaan tai kylkiin olisi kiinnitetty halkoja tai puunrunkoja. War Zone -sivuston mukaan toimenpiteen tarkoituksena olisi vahvistaa panssaroimattomien ajoneuvojen suojaa käsiaseiden tulitusta vastaan.

Ajoneuvon eteen kasattuna puulasti voi pahimmillaan tukkia ilmanottoaukot ja johtaa moottorin ylikuumenemiseen.

Asialle voi olla myös toinen selitys, sillä kyseiset ajoneuvot kuljettivat PMP-ponttoonisiltojen osia. Ukrainan sääolosuhteet ovat haastavia, joten tielle levitettynä halot estävät ajoneuvoa uppoamasta vaikeakulkuiseen maastoon.

Improvisoituja rakennelmia havaittiin venäläisissä panssarivaunuissa jo ennen sodan alkamista. Tykkitornin päälle pultattujen metallihäkkien on arveltu suojaavan lennokkien hyökkäyksiltä tai panssarintorjuntaohjuksilta. Sotilasasiantuntijat ovat pitäneet niiden käytännön hyötyä kyseenalaisena.

Ainakin yhden Ukrainan valtaamaan T-72-panssarivaunun suojausta oli yritetty kohentaa erikoisella tavalla hiekkasäkkien avulla. Ajoneuvo kuului 239. kaartin panssarirykmentille.

When I said the Russians were starting to take rear area security a bit more seriously this is not what I had in mind pic.twitter.com/tpVo6JR5BH

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 5, 2022