Luotolaisen kansanedustajan mukaan rokotusaste alueella paranee

Peter Östman kiittää rokotuksen lapsilleen ottaneita vanhempia vastuun ottamisesta.

Luotolaisen kansanedustajan Peter Östmanin (kd.) mukaan se, että viime viikolla ilmennyt tuhkarokkotapaus löydettiin juuri Luodossa, voi saada rokotustrendin kääntymään. Luodon kunnassa todettiin viime viikolla tuhkarokkotartunta esikouluikäisellä lapsella. Ruotsinkielisellä Pohjanmaalla on puutteita rokotekattavuudessa, minkä vuoksi tartuntoja on pelätty ilmenevän lisää.

− Joku voisi ajatella, että tapaus on saanut liian paljon julkisuutta. Julkisuudelle on kuitenkin olemassa syynsä. Uutinen yksittäisestä tapauksesta muuttuu merkittäväksi uutiseksi, kun sitä tarkastelee ilmiönä, joka on levinnyt moneen kuntaan ruotsinkielisellä Pohjanmaalla. Yhdessä THL:n kanssa Pietarsaaren terveyskeskus on useiden vuosien ajan varoittanut riskeistä ja työskennellyt pitkäjänteisesti rokotusasteen nostamiseksi, Peter Östman sanoo tiedotteessaan.

− Muutamien päivien aikana alueella on annettu satoja rokotteita. Se on todella hieno uutinen. Olen kiitollinen siitä, että valtaosa vanhemmista on ottanut vastuun sekä lapsistaan mutta myös lähialueista, kun riski epidemiasta tiedostettiin. Terveydenhuollon henkilökunta on tehnyt upeaa työtä. Heitä on syytä kiittää suuresti isosta panostuksestaan, hän lisää.

Alueella on lapsia, jotka ovat altistuneet tuhkarokolle mutta joita heidän vanhempansa eivät silti halua rokottaa. Östman uskoo, että rokotusaste Luodossa tulee lähiviikkoina nousemaan lähelle 95 prosenttia.

− Kehitys on viimeinkin positiivista, mutta korkean rokotusasteen ylläpitoon tarvitaan myös pitkän tähtäimen toimenpiteitä. Pakolla ei saavuteta mitään. Uskon edelleen siihen, että paras tapa toimia on tarjota tosiasioihin perustuvaa tietoa rakentavassa ja positiivisessa hengessä, Östman sanoo.